В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, угрожавшего полицейским убийством. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

История началась с ДТП в Тракторозаводском районе города. Водитель иномарки, не справившись с управлением, наехал на забор частного дома. На место аварии прибыл наряд дорожно-постовой службы.

Врезавшийся в забор водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Размахивая похожим на пистолет предметом, он грозился убить полицейских. В итоге дебошира задержали и доставили в отдел полиции.

В салоне его автомобиля во время осмотра были обнаружены два пистолета МР-371 (сигнальный пистолет Макарова) девятимиллиметрового калибра. В отношении мужчины составлены административные материалы по факту нарушения правил дорожного движения.

Его также могут привлечь к ответственности за угрозы в адрес полицейских по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Вопрос будет решаться в региональном управлении следственного комитета РФ, сотрудники которого проведут проверку по этому факту.