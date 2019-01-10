Губернатор исполнил желание школьника сыграть с шахматистом-чемпионом

В Свердловской области продолжается волонтерский проект "Мечтай со мной". Благодаря ему школьник смог сыграть с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным. Таким было новогоднее желание подростка, которое смог исполнить губернатор Евгений Куйвашев.

Сергей Карякин, который в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, провел сеанс одновременной игры в Екатеринбурге. В состязании приняли участие председатель областной Общественной палаты Александр Левин, чемпионка мира по блицу среди девушек до 14 лет Лея Гарифуллина, свердловский министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт и сам юный Игорь Гасс из Карпинска, чья мечта сегодня осуществилась.

"В шахматы меня привел папа и мне понравилось, с того момента я и занимался этим спортом - с шести-семи лет. Они развивают мышление, память, в школе легче учиться. Мне нравится, как играет Сергей Карякин, а так как я давно занимаюсь шахматами, поэтому хотел с ним встретиться и сыграть. Небольшая надежда на то, что я выиграю, все же была. Мы играли хорошо, но я первым допустил неточность", - рассказал Игорь.

Чемпиона отметил достойный уровень своего юного соперника. "Мальчик играет хорошо, безусловно, у него есть талант, предрасположенность к шахматам, и я как профессионал рад, что он выбирает шахматы и готов ему помогать советом", - цитирует Сергея Карякина департамент информполитики.

Он назвал Урал одним из сильных регионов России по развитию интеллектуального спорта.

"Меня поразили ваши шахматные традиции. Дети играли очень прилично. Если они будут продолжать заниматься, у них будет сильный тренер и финансирование для поездок на соревнования, из них вырастут новые чемпионы", - заявил он на пресс-конференции в УрГЭУ, где в октябре прошлого года открылась кафедре шахматного искусства и компьютерной математики.

Кстати

Обсуждается возможность создания в Екатеринбурге шахматной школы Сергея Карякина. По словам министра Леонида Рапопорта, проект находится на стадии проектирования.