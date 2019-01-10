По данным Банка России, на уральском потребительском рынке годовая инфляция составила 3,1 процента, это ниже, чем в целом по России (3,8). Как отмечают эксперты, отчасти этому способствовал рост конкуренции торговых сетей в продовольственном сегменте рынка крупных областных центров УрФО: Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени.

Отметим, что мегарегулятор оперирует статистикой за 11 месяцев 2018-го, итоговые цифры за год будут известны позже. На сегодня известно, что годовая инфляция на продовольственные товары выросла с 1,7 процента в октябре до 2,5 в ноябре, на непродовольственные - с 3,5 до 3,6, а вот на услуги снизилась с 3,4 до 3,2. Как отмечается, наибольший вклад в ускорение инфляции внесли продукты из мяса. Так, по информации свердловского УФАС, при сравнении цен ноября 2018 и 2017 годов видно, что больше всего в регионе подорожала курятина (кроме окорочков): на 12,4 процента. На 4,5 процента поднялись цены на свинину и на 1,8 процента - на говядину. Повышение цен на мясо определялось изменением баланса спроса и предложения, причем рост предложения в прошлом году сдерживался вспышками африканской чумы свиней и птичьего гриппа, которые произошли в различных регионах страны. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем цены стабилизируются, этому поспособствуют увеличение объемов внутреннего производства и расширение поступлений с внешнего рынка. В частности, в конце года был вновь разрешен ввоз в Россию свинины из Бразилии и подписано соглашение о взаимном открытии рынков замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.

По прогнозу, стоимость мяса стабилизируется за счет роста внутреннего производства и поступлений из КНР и Бразилии

Что касается других продуктов, то рост мировых цен на сахар привел к росту и внутренних: на Урале за четыре последних месяца "песок" подорожал почти на десять процентов. Поднялся в стоимости и рис, значительная часть которого импортируется из Юго-Восточной Азии. Например, в Свердловской области он стал дороже на 16,8 процента. По данным антимонопольного ведомства, это самый значительный прирост среди всех продуктов питания.

Сдерживалась инфляция в основном за счет плодоовощной продукции: подешевели апельсины и яблоки, цены на тепличные овощи (огурцы и помидоры) по-прежнему ниже, чем год назад, на 12-13 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и с некоторыми другими товарами: крупами (в частности, гречневая упала на рекордные 29 процентов), макаронами, сельдью, шоколадом и конфетами.

В непродовольственном сегменте рынка драйверами инфляции оказались легковые автомобили (в Свердловской области они подорожали на три процента только с октября по ноябрь), бытовая химия, парфюмерия и косметика (цены поднялись в среднем на 2,9 процента). В то же время дешевле, чем год назад, продаются телевизоры, смартфоны, планшеты и детская одежда, отмечают в ЦБ.