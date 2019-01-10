Новости

Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА 17:43
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ 17:37
Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16% 17:36
На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным 17:34
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 17:30
В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских 17:24
Израильская компания скрестила СКС и американский M4 17:22
Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары 17:09
В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов 17:02
На Украине рухнули цены на подержанные иномарки 16:47
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 16:44
Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт 16:42
Найден крупнейший клад медного века 16:39
В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 17:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цены качнулись

Инфляцию сдерживают дешевые овощи и фрукты
Текст: Елена Миляева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7762 (4)
По данным Банка России, на уральском потребительском рынке годовая инфляция составила 3,1 процента, это ниже, чем в целом по России (3,8). Как отмечают эксперты, отчасти этому способствовал рост конкуренции торговых сетей в продовольственном сегменте рынка крупных областных центров УрФО: Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени.
Фото: iStock
Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Отметим, что мегарегулятор оперирует статистикой за 11 месяцев 2018-го, итоговые цифры за год будут известны позже. На сегодня известно, что годовая инфляция на продовольственные товары выросла с 1,7 процента в октябре до 2,5 в ноябре, на непродовольственные - с 3,5 до 3,6, а вот на услуги снизилась с 3,4 до 3,2. Как отмечается, наибольший вклад в ускорение инфляции внесли продукты из мяса. Так, по информации свердловского УФАС, при сравнении цен ноября 2018 и 2017 годов видно, что больше всего в регионе подорожала курятина (кроме окорочков): на 12,4 процента. На 4,5 процента поднялись цены на свинину и на 1,8 процента - на говядину. Повышение цен на мясо определялось изменением баланса спроса и предложения, причем рост предложения в прошлом году сдерживался вспышками африканской чумы свиней и птичьего гриппа, которые произошли в различных регионах страны. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем цены стабилизируются, этому поспособствуют увеличение объемов внутреннего производства и расширение поступлений с внешнего рынка. В частности, в конце года был вновь разрешен ввоз в Россию свинины из Бразилии и подписано соглашение о взаимном открытии рынков замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.

По прогнозу, стоимость мяса стабилизируется за счет роста внутреннего производства и поступлений из КНР и Бразилии

Что касается других продуктов, то рост мировых цен на сахар привел к росту и внутренних: на Урале за четыре последних месяца "песок" подорожал почти на десять процентов. Поднялся в стоимости и рис, значительная часть которого импортируется из Юго-Восточной Азии. Например, в Свердловской области он стал дороже на 16,8 процента. По данным антимонопольного ведомства, это самый значительный прирост среди всех продуктов питания.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Продуктовое эмбарго продлено до конца 2019 года

Сдерживалась инфляция в основном за счет плодоовощной продукции: подешевели апельсины и яблоки, цены на тепличные овощи (огурцы и помидоры) по-прежнему ниже, чем год назад, на 12-13 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и с некоторыми другими товарами: крупами (в частности, гречневая упала на рекордные 29 процентов), макаронами, сельдью, шоколадом и конфетами.

В непродовольственном сегменте рынка драйверами инфляции оказались легковые автомобили (в Свердловской области они подорожали на три процента только с октября по ноябрь), бытовая химия, парфюмерия и косметика (цены поднялись в среднем на 2,9 процента). В то же время дешевле, чем год назад, продаются телевизоры, смартфоны, планшеты и детская одежда, отмечают в ЦБ.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии