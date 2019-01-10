Сегодня доля "серых" импортных поставок в стране оценивается в 5-10 миллиардов долларов в год. Если очистить рынок, от этого выиграют и государство, и логистические операторы.

Согласно статистике, в первом полугодии 2018 года, несмотря на все внешнеполитические сложности, объем товарооборота в России увеличился на 21,7 процента, в том числе экспорт вырос почти на 28 процентов, импорт - на 12. Федеральный бюджет наполняют в основном две службы: налоговая (ФНС) и таможенная (ФТС). Таможня обеспечивает порядка 30-35 процентов, то есть около 4,5 триллиона рублей в год. Примерно половина из них приходится на импортные сделки.

Логично, что ФТС и ФНС не могли обойти вниманием такой денежный поток. Еще в 2015 году ФНС ввела в действие единую автоматизированную информационную систему АИС "Налог-3", которая отслеживает непрерывность цепочки контрагентов по уплате НДС. А в 2016-м вышли президентские указы об объединении налоговой и таможенной служб с целью создания единого фискального органа администрирования. 20 ноября 2017 года они выпустили совместный приказ "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности". В чем его суть? Таможня проверяет стоимость товаров, которую декларирует импортер, проводит оперативно-розыскные мероприятия своими силами и отправляет сведения налоговикам. Те, в свою очередь, контролируют цепочку НДС. Периодически службы обмениваются информацией, в результате чего недобросовестным импортерам доначисляют налоги и пени, а также таможенные платежи, если при ввозе была занижена цена товара, предоставлены недостоверные данные. Причем фискальные требования выставляют не фирмам-однодневкам, а реальным бенефициарам "серых" схем. Используя современные IT-технологии, вычислить их несложно.

В результате совместной работы двух ведомств только за первое полугодие 2018 года российским предпринимателям было доначислено 8,2 миллиарда рублей таможенных платежей, в том числе в УрФО - 256 миллионов. Четыре миллиарда уже взыскано. Кроме того, 367 совместных проверок и 105 скоординированных принесли в казну дополнительно 7,3 миллиарда рублей.

Достоверные сведения о стоимости ввозимого груза, соблюдение законодательства в сфере валютного контроля минимизируют предпринимательские риски участников ВЭД

Сегодня участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) живут в новых реалиях, когда они подконтрольны фискальным органам не только своего государства. В частности, активно развивается электронный обмен данными между странами СНГ и ЕАЭС в рамках обновленного ФЗ о таможенном регулировании. Если вы завезли партию товара через Казахстан, а продаете ее на территории России, ни для кого это не является секретом. Кроме того, ФТС начала проводить эксперименты с таможнями стран-экспортеров (соглашения об обмене данными ратифицированы с КНР, ЕС, Турцией, США). Так, в январе 2018 года был проведен эксперимент совместно с таможней Евросоюза: если российское физлицо приобретало товары на сумму свыше десяти тысяч евро по системе Tax free, информация тут же поступала в ФТС. Раньше такие истории даже невозможно было себе представить, а сейчас международная интеграция идет очень активно. К примеру, таможенным органам РФ не составляет труда "увидеть" экспортные декларации, оформленные на китайской границе еще до прихода товара в зону ЕАЭС.

Заниматься предпринимательством в России хотя и сложно, но можно, если снизить административные риски. В первую очередь я обращаюсь к экспедиторским компаниям, которые оказывают сервисные услуги клиентам, к получателям грузов: необходимо легализоваться. Нормальный ввоз товаров упрощает взаимодействие с таможней. Достоверные сведения о таможенной стоимости ввозимого груза, прямые контракты с поставщиками и производителями, соблюдение законодательства в сфере валютного контроля - все это минимизирует предпринимательские риски участников ВЭД.

Способствуют этому и позитивные изменения в ФТС: реализация стратегии-2020, активная цифровизация и автоматизация процессов таможенного оформления, снижение коррупционной составляющей, создание центров электронного декларирования. Все эти факторы влияют на создание конкурентного рынка транспортно-экспедиционных и таможенных услуг. Важно понимать, что конкурентоспособность обеспечивает не только низкая цена продукта или услуги, но и их качество, профессионализм участников рынка. Многие сегодня меняют представление о предпринимательстве и заинтересованы играть в долгую: иметь возможность планировать и прогнозировать развитие своего бизнеса. Для этого просто необходимо сформировать конкурентные условия, которые лягут в основу саморегуляции рынка, - качественная услуга будет стоить дороже.