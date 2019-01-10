Одной из первых новостей 2019 года стала заявка, отправленная свердловскими властями в Минэкономразвития РФ. Речь идет о присвоении статуса территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) городу Верхняя Тура. Как сообщила глава регионального министерства инвестиций и развития Виктория Казакова, новая ТОСЭР будет специализироваться на обрабатывающих производствах и лесном хозяйстве. Похоже, это новая тенденция в развитии промышленности, говорят эксперты.

Конечно, локомотивами экономического развития Среднего Урала исторически являются машиностроение и металлургия, но ведь "не железом единым". Разговоры о необходимости более глубокой переработки древесины шли давно, а сейчас они переходят в практическую плоскость.

С 2017 года министерство промышленности и науки области целенаправленно продвигает "лесные" инвестиционные проекты на федеральном уровне, включая их в перечень приоритетных. Скажем, в позапрошлом году в него попали три проекта, в 2018-м году - два. Благодаря этому предприятия уральского севера смогут получать лес по льготной ставке.

Согласно официальной статистике, объем вложенных в 2017 году средств по всем инвестпроектам составил 448,3 миллиона рублей. Выделенный объем лесного фонда - 531,4 тысячи кубометров. Статистики за 2018-й в целом пока нет, только за девять месяцев: вложен 361 миллион рублей, выделено за это же время леса - 264 тысячи кубов. Чиновники минпрома полагают, что развитие новых производств поможет решить проблему занятости в удаленных муниципалитетах, где она стоит довольно остро.

- Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов уже позволила создать свыше 900 новых рабочих мест, а к 2027 году их число превысит 2000 мест в 20 муниципалитетах, - уточняет глава ведомства Сергей Пересторонин.

Так, в рамках ТОCЭР в Верхней Туре запланированы три "якоря" с суммарным объемом инвестиций в восемь миллиардов рублей и 400 рабочими местами. Инвесторы вполне реальные, планы - конкретные. Во-первых, в Верхней Туре появится производство комплексной переработки древесины с собственным циклом лесозаготовки. Во-вторых, организуют выпуск фанеры. В-третьих, обещают высокотехнологичный экологический комплекс по утилизации и переработке древесных отходов с выработкой тепловой и электрической энергии.

В рамках ТОCЭР в Верхней Туре планируется организовать комплексную переработку древесины, производство фанеры, а также утилизацию отходов леса

По словам Виктории Казаковой, статус ТОСЭР позволит привлечь в Верхнюю Туру бизнес, диверсифицировать экономику, увеличить налоговые поступления - в общем, поможет снизить монозависимость. Однако "оглядеться по сторонам" необходимо не только промышленным городам: даже небольшие территории могут дать новый стимул для развития "в лесу". Например, недавно в Тугулымском городском округе, лесной провинции региона, открыли производство нового вида топлива из низкосортной древесины.

Пуск первой автоматической линии по переработке тонкомерной древесины уже дал поселку Юшала пять новых рабочих мест. Это событие не только для маленького населенного пункта, но и для всего Тугулымского округа, где проживает 20 тысяч человек.

Экономический профиль территории, да и весь уклад жизни определяют леса, которые занимают 52 процента земель. На местных предприятиях производят шпалы, кругляк, мебель и стройматериалы. При этом так называемая тонкомерная березовая древесина не пользуется спросом.

- Сейчас в Тугулыме 46 лесозаготовителей. Годовая расчетная лесосека всего городского округа составляет около 280 тысяч кубов. Семьдесят процентов - хвойные деревья, а остальное - низкосортная береза. Бизнес ее не жалует, ведь сосны и ели более востребованы, они легче в переработке. К тому же они не знают, куда девать вырубленные березы. В лесу оставлять нельзя: там валежник быстро начинает гнить, активно выделяя углекислый газ. Проблему может решить новая линия по производству топливных элементов, - считает глава Тугулымского ГО Сергей Селиванов.

Новое производство защищено патентом, ведь это не просто дрова - здесь будут производить из отходов березы маленькие чурки, которые по площади меньше поленьев и обладают большей теплоотдачей, другими словами, лучше горят. Способствует этому и специальная сушка кругляшей.

Чтобы конкурировать с производителями из Новой Зеландии, Канады, Германии, Китая, уральцам надо экспортировать не сырье, а домокомплекты

Березовые диски можно использовать для отопления домов и коттеджей, в первую очередь в самом Тугулымском городском округе: из 52 входящих в него населенных пунктов газифицированы только четыре, котельные остальных работают на угле, мазуте, обычных дровах. Компактные кругляши могут заменить и дорогое электроотопление в пяти образовательных учреждениях.

С тугулымскими чурочками, упакованными в аккуратные сетки, уже познакомились в Екатеринбурге, но не исключено, что скоро они могут оказаться и в Европе. А предприниматели из Алапаевска уже работают на экспорт. При поддержке правительства области местное предприятие заключило контракт с индийской компанией на поставку 45 комплектов домов из бруса площадью 200 квадратных метров каждый. По словам директора предприятия Максима Луговцева, речь идет о 1,5 тысячи кубов бруса.

- Компаниям, которые выходят на экспорт, нужно уметь конкурировать с мощными игроками со всего мира. Для деревообрабатывающей отрасли это в первую очередь Новая Зеландия, Канада, Германия, Китай. Для такой конкуренции необходимо высокое качество продукции. Примечательно, что в нашем случае на экспорт идет не просто сырье, а готовый высокотехнологичный продукт - домокомплекты, - комментирует директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.