Пожилая туристка выжила после ночевки в Уральских горах

В Челябинской области нашли пожилую туристку, которая пропала седьмого января. Женщина провела ночь в холодном зимнем лесу, но, благодаря большому опыту походника, смогла выжить и дождаться подмоги.

Как рассказали в пресс-службе национального парка Таганай, пропавшая входила в группу альпинистов-ветеранов, которых новичками не назвать: они штурмуют здешние горы дважды в год - проводят тренировки и сборы.

В этот раз 14 спортсменов в рамках первого этапа первенства Перми совершали восхождение на Откликной гребень.

Утром седьмого января группа отправилась на маршрут. Вернувшись в 17.00, руководитель обнаружил, что одна из женщин отсутствует. Выяснилось, что она ушла в сторону Откликного гребня приблизительно в середине дня, а через пару часов ее видели в приюте "Таганай", откуда она повернула к Круглице.

- Сначала альпинисты искали ее сами, потом обратились к спасателям. В том районе была метель, видимость не превышала десятка метров. Около четырех утра туристку нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в Центральную усадьбу парка, - рассказал директор национального парка Алексей Яковлев.

Спортсменка рассказала, что примерно в шесть вечера поняла, что заблудилась, к тому времени батарейки в фонарике и аккумулятор в телефоне уже сели.

Навыки альпиниста помогли женщине не растеряться и выжить в морозном лесу: она вырыла яму в снегу, смогла развести костер с помощью зажигалки и провела ночь у огня.

Между тем

МЧС Челябинской области сообщает: с 29 декабря по 8 января в природном парке Иремель спасатели зарегистрировали 869 туристов и спасли троих, в национальном парке Таганай отметились 710 человек, помощь потребовалась 18 путешественникам.