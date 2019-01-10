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10.01.2019 17:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Удачно размежевались

Субъекты РФ делят участки с соседями, чтобы избежать экономических споров
Текст: Ксения Дубичева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7762 (4)
В конце минувшего года Росреестр официально зарегистрировал 1026 километров границы между Свердловской областью и Пермским краем. Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) полностью установлены границы только у двух субъектов УрФО, ХМАО-Югры и ЯНАО. В Свердловской, Челябинской и Тюменской областях это сделано частично, а в Зауралье к такой работе только собираются приступать.

Напомним, что в 2017-м правительство РФ признало отсутствие межрегиональных границ вредным для экономики и инвестпривлекательности субъектов РФ. Справиться с этой задачей они должны до 2021 года. В среднем по России сейчас закреплено не более 20 процентов региональных границ, а год назад было всего семь.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Внесение данных в реестр способствует вовлечению в оборот дополнительных участков, пополнению налоговой базы, а также предотвращает возникновение имущественных споров у правообладателей, - подчеркивает Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО.

Урал, к счастью, избавлен от подобных конфликтов, но между другими субъектами РФ они возникают. К примеру, отношения между двумя южными регионами изрядно накалились из-за нефтедобывающей вышки, которая на бумаге перекочевала с одной территории на другую. Люди, проживающие на спорных участках, сталкиваются с трудностями при оформлении льгот, таких как адресная социальная помощь, детские пособия, налоговые вычеты и так далее. Рассматривая один из споров, между Ингушетией и Чечней, Конституционный суд решил, что субъекты РФ обязаны сами определять свои границы путем заключения межрегионального соглашения.

В частности, челябинцы подписали такой документ с Оренбургской областью, он касается 210,9 километра границы, которая до уточнения пересекала 23 участка с одной стороны и восемь - с другой. Частная собственность фермеров была разбросана между регионами, установление границ эту проблему устранило.

- Теперь аграрии будут точно знать, куда им обращаться за предоставлением земли и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестклимат, - отметил челябинский губернатор Борис Дубровский.

Следующим этапом станет размежевание с Курганской областью. В перспективе до 2020-го на Южном Урале опишут границы со Свердловской областью и Башкортостаном.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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На Среднем Урале границы не менялись с 1938 года, когда из Свердловской области была выделена Пермская, современное описание составлено по топографическим картам 1977-го. За минувший год регион заключил соглашения с тремя соседями из семи, издал законы о границах с Югрой, Республикой Коми и Пермским краем.

Что касается Тюменской области, то в ЕГРН содержатся сведения о 60 процентах ее границ: с Югрой, Томской и Курганской областями. Как заявила заместитель начальника Тюменского управления Росреестра Юлия Стробыкина, недостающие сведения панируется внести в реестр досрочно. Тем более что недавно прямо на границе с Омской областью открыли два новых нефтяных месторождения, запас которых оценивается в 5,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

P.S.

В России не определены полностью не только межрегиональные границы, в ЕГРН не внесено 45 процентов границ муниципалитетов. В УрФО с этой задачей полностью справились лишь Челябинская область и Ямал, Свердловская область и Югра - на 91,5 процента, Тюменская - на 95. Как отмечают в Росреестре, наличие актуальных сведений о границах муниципальных образований снижают риски ведения бизнеса на территориях.

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