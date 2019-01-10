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10.01.2019 10:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свердловчане начали год с поиска новой работы

Текст: Татьяна Воробьева

Многие жители Свердловской области решили начать наступивший 2019 год с поиска новой работы. Свежими данными о количестве соискателей поделились сегодня аналитики рынка труда.

"С 1 по 8 января включительно свои резюме опубликовали и обновили почти 12 тысяч свердловчан", - выяснили аналитики.

Больше всего свежих резюме появилось в сфере продаж, на втором месте производственная сфера, на третьем - административный персонал. Это отражает ситуацию на рынке труда региона: эти отрасли самые востребованные вот уже несколько лет.

Фото: Depositphotos.com
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"Мы сравнили количество резюме, размещенных в начале января, с общим количеством за последний год: оказалось, что в среднем в большинстве профессиональных сфер начинать год с чистого листа планируют 6-7 процентов соискателей, больше только среди претендентов на руководящие должности и производственников", - говорит Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHanter Урал.

Среди свердловчан, которые решили сменить работу, преобладают мужчины (54,5 процента резюме). В 42 процентах случаев это люди от 18 до 30 лет. У 58 процентов соискателей опыт работы превышает шесть лет. Такая же доля имеет высшее образование.

"Наши исследования показывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по b2b-продажам, а также на IT-специалистов, причем не только на программистов, но и на всех, кто связан с данной отраслью", - прогнозируют эксперты.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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