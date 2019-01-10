Ученые из Южно-Уральского госуниверситета разработали и запатентовали новый вид хлеба. Он "запрограммирован" так, чтобы поддерживать иммунитет человека, снижать риски сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Вся фишка "умного" продукта в специальной добавке - фукоидане. Это полезное вещество добывают из бурых морских микроводорослей.

- Фукоидан выступает "перехватчиком" активных форм кислорода. А с ними, как известно, связывают и нарушения в работе иммунитета, и образование раковых клеток, и процессы старения, - говорит завкафедрой пищевых и биотехнологий ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Ирина Потороко. - Рекомендуемая доза для взрослого человека - 100 мг в сутки.

Ученые разработали технологию производства хлеба с этой добавкой: сделали так, чтобы ее полезные вещества не исчезли в процессе выпечки. Выбрали подходящую муку, соль, дрожжи. В итоге "буханка" с "приправой" из водорослей осталась такой же вкусной и недорогой. Завтракая таким хлебом, можно получить необходимую "дозу" йода, кальция, селена, магния, витаминов.