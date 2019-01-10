С января 2019 года в России стартовал эксперимент с легализацией самозанятых. УрФО он вроде бы формально не касается, пилотными субъектами выбраны Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, но уральцы пристально следят за тем, как развиваются события. И дело не только в том, что в случае успеха эксперимент распространят на все регионы, но и в том, что проблема самозанятых тесно связана с другой - незаконного предпринимательства.

Напомним, что под самозанятыми понимаются граждане, не работающие по найму и сами не являющиеся работодателями, при этом оказывающие услуги или производящие продукцию. В частности, репетиторы, няни, домработницы и мастера-надомники: швеи, парикмахеры, специалисты по ногтевому сервису с доходом не выше 200 тысяч рублей в месяц. Им предлагается особый налоговый режим: четыре или шесть процентов с дохода, в зависимости от того, кто является клиентом - физлицо или юрлицо.

- Мы с опаской восприняли закон, наши московские коллеги тоже. В действующей редакции он может нанести серьезный урон рынку, резко снизить безопасность и качество услуг, налоговые поступления, породить недобросовестную конкуренцию, - считает Юлия Силина, владелица сети салонов красоты.

Вместе с другими предпринимателями она подготовила пакет предложений по корректировке законодательства и передала его депутатам Госдумы. В частности, предлагается из закона о самозанятых исключить виды деятельности, попадающие под регулирование СанПиНами.

- Санитарные нормы устанавливают особые требования к нашим предприятиям: помещениям, оборудованию, рабочему процессу и мастерам. У нелегалов технологические цепочки проконтролировать невозможно, - говорит предпринимательница. - Безусловно, закон преследует благие цели, но что мешает самозанятым объединиться, арендовать каждому по четыре квадратных метра в одном помещении и работать как псевдопредприятие? При цене услуги в пределах 1000 рублей с клиентов можно брать оплату наличными, а мы обязаны установить онлайн-кассы.

Кроме того, по мнению Юлии Силиной, никто не гарантирует, что новым законом не воспользуются недобросовестные бизнесмены, которые переведут персонал в категорию самозанятых. Уже сейчас в Екатеринбурге нелегальные салоны красоты размножаются как грибы. Причем не прячутся в квартирах, как раньше, а открыто работают в деловых и торговых центрах.

- Свыше 80 процентов участников рынка услуг красоты в городе трудится нелегально, теневой оборот составляет больше 40 миллиардов рублей в год. Сотрудники, едва обучившись и набрав клиентскую базу, активно перетекают в "серый" сектор. Причина - в отсутствии контроля. У меня, допустим, было три проверки за два месяца, а через дорогу работают мои бывшие мастера, которые осознанно пользуются слабостью государства, - резюмирует Силина.

Заметим, что проблема отсутствия эффективного противодействия теневикам характерна не только для сферы красоты, но и для других отраслей: пассажирских перевозок, производства пищевой продукции, риелторства. Обращения в контрольно-надзорные и правоохранительные органы, по словам бизнесменов, результатов не дают: в Роспотребнадзоре и налоговой говорят, что у них нет полномочий проверять самозанятых, только ИП и ООО, полиции подобные дела не интересны: штраф за незаконное предпринимательство - всего 500 рублей.

- Может быть, на момент принятия ст. 14.1. КоАП эта сумма и была адекватной, но сейчас она не соответствует тяжести правонарушения, - считает Иван Беляков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области. - Что касается уголовных дел по ст.171 УК, то таких случаев в регионе было восемь за год. Проблема в том, что надо доказать нанесение значительного ущерба от незаконного предпринимательства. В основном полиция выявляет большие цеха, где производят контрафакт без регистрации юрлица или ИП.

Если бы одновременно с уменьшением давления на легальные компании его наращивали на нарушителей закона, ситуация была бы сбалансирована, уверены участники рынка. На их взгляд, необходимо более четко провести грань между ИП и самозанятыми, ведь сегодня последним разрешено заключать предпринимательские договоры. Также предлагается увеличить штрафы за незаконную бизнес-деятельность до 50-100 тысяч рублей.

Еще одна мера противодействия - внедрение саморегулирования в сфере услуг. К примеру, на Западе у каждого мастера имеется паспорт ремесленника. Чтобы его получить, необходимо соответствовать определенным требованиям, знать техпроцесс, законы. Это гарантия того, что вы не нанесете урон клиенту.

Прямая речь

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

- "Теневая" деятельность будет существовать до тех пор, пока она более выгодна с точки зрения издержек и соблюдения обязательных требований. Мы ежегодно анкетируем малый бизнес, на вопрос, что может простимулировать выход из "тени", чаще всего говорят о снижении страховых взносов. Когда они были 14 процентов, зарплаты в конвертах почти исчезли. В 2011-м взносы подняли до 30 процентов - тут же рухнул НДФЛ. Предприниматели просят Госдуму снова вернуться к рассмотрению этого вопроса.