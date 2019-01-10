В Нижневартовске экстренно сел самолет Красноярск - Москва

В аэропорту города Нижневартовска совершил экстренную посадку самолет сообщением Красноярск - Москва. Причиной стало внезапного ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров рейса.

Как передает паблик городских властей со ссылкой на ЕДДС, на взлетно-посадочной полосе Airbus A320 встречали врачи. Они поднялись на борт и обследовали пассажира. По заключению врачей, у мужчины резко поднялось давление.

"По уточненным данным, он был госпитализирован в больницу с гипертонией", - говорится в сообщение.

Эту инфорацию ТАСС подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. По словам полицейских, пассажир 1984 года рождения остался в Нижневартовске.

Борт продолжил полет. Он приземлился в столичном аэропорту Шереметьево с небольшой задержкой.