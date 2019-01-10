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10.01.2019 17:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Билет в свободном плавании

В Сургуте зафиксировано рекордное подорожание проезда в автобусах
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО №7762 (4)
В конце декабря 2018-го, когда в Сургуте было под минус сорок, соцсети растиражировали фото велосипедиста среди машин, передвигающегося в клубах морозного пара с плакатом на спине: "Не хватило денег на автобус". Это была не предновогодняя шутка: стоимость проезда в одном из самых обеспеченных муниципалитетов страны на отдельных маршрутах выросла сразу в полтора-два раза. Ни в одном городе России подобных ценовых скачков раньше на наблюдалось, и жители опешили.
Фото: Татьяна Андреева/РГ По предварительным подсчетам, на субсидирование пассажирских перевозок бюджету Сургута в 2019 году может понадобиться два миллиарда рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
По предварительным подсчетам, на субсидирование пассажирских перевозок бюджету Сургута в 2019 году может понадобиться два миллиарда рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

До недавнего времени билет стоил 23,5 рубля - при среднестатистической зарплате около 70 тысяч рублей недорого. Во второй половине декабря администрация Сургута объявила об очередной коррекции цены с учетом инфляционных издержек - до 25 рублей. Конечно, она значительно ниже порога себестоимости, поэтому из года в год бюджет субсидирует перевозчиков. В 2018-м доплаты обошлись ему приблизительно в 800 миллионов рублей. А в 2019-м, по подсчетам, потребуется уже около двух миллиардов рублей, что составило бы 7,5 процента запланированных годовых расходов муниципалитета.

В Крыму повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Начальник дорожно-транспортного управления Игорь Газизов резюмировал: траты непозволительно высокие. Если город пойдет на них, придется урезать расходы на социальную сферу, содержание обширного хозяйства. А потому ничего иного не остается, кроме как лишить автопредприятия компенсации на ряд обслуживаемых маршрутов. Всего таковых 22, на девяти "наиболее значимых по пассажиропотоку" установили фиксированную цену в 25 рублей, на остальных отпустили в свободное плавание.

После переговоров мэрии с транспортниками была достигнута договоренность о максимальной планке в 40 рублей, но все равно это очень дорого по сравнению с прежним тарифом в 23,5 рубля

Логика понятна, не ясно только, отчего вдруг для поддержки автобусного парка потребовалось сразу два миллиарда. Чиновники ссылались на некий приказ Минтранса РФ, повышающий требования к техническому состоянию и содержанию общественного транспорта. Но детальных разъяснений касательно смет не последовало. Перевозчики, лишившиеся субсидий, тут же взвинтили цены. Не исключено, что демонстративно: коли с нами так поступают - покажем, почем фунт лиха. В итоге кто-то поднял стоимость до 35-40 рублей, а кто-то - до 50. После переговоров мэрии с транспортниками была достигнута договоренность о максимальной планке в 40 рублей. Но все равно это очень дорого по сравнению с прежним тарифом.

В канун Нового года глава Сургута Вадим Шувалов успокоил горожан: оставлено всего четыре маршрута с коммерческим тарифом - 8, 21, 45, 47. На прочих будут возить за 25 рублей. Означает ли это нарушение пресловутого министерского приказа, или решено увеличить объем субсидий? А может, задумано сэкономить за счет сокращения рейсов? Ответов на эти вопросы в профильных подразделениях администрации получить не удалось. Один из сотрудников предположил: "О финансовой раскладке станет известно во второй половине января".

Сравним с Тюменью, где стоимость проезда в 2019 и 2020 годах власти обозначили, когда еще определялись с размером тарифа на 2018-й. Увеличили его тогда на три рубля - почти на 14 процентов, пообещав, что дальше билет будет ежегодно дорожать всего на рубль. Итак, в 2018-м проезд в автобусах и маршрутках обходился в 25 рублей по наличному расчету и 24 - по безналичному. С января соответственно - 26 и 25. Для пенсионеров, региональных и федеральных льготников он по-прежнему бесплатный.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Однако некоторые перевозчики полагают, что власти зря загодя обнародовали цифры, как бы не пришлось их пересматривать. Ведь рубль не покроет и малой части стремительно возросших расходов на моторное топливо, запчасти. Тут либо казна дополнительно раскошелится, либо пассажиры. А общественный транспорт был и остается нерентабельным: самое крупное автопредприятие Тюмени по итогам позапрошлого года получило 164 миллиона рублей убытков.

Тем не менее правила игры пока не меняются, расписание неплохо соблюдается, продолжается кардинальное обновление автобусного парка. На днях состоится конкурс на поставку в Тюмень 42 вместительных низкопольных машин с двигателями Евро-5, системой безопасных дверей, устройствами для электронной оплаты проезда и USB-зарядками. Партия техники обойдется почти в полмиллиарда рублей.

Ну а как со стоимостью "новогодних" билетов в других городах? По данным открытых официальных источников, в Омске на автобусе пассажира провезут за 30 рублей, но "безналом" выйдет дешевле на пять рублей. В Казани - 27 и 25 рублей соответственно, зато при приобретении проездного на 100 поездок каждая обойдется всего в 18 рублей. В Челябинске и Екатеринбурге стоимость осталась прежней: 25 и 28 рублей за наличный расчет, безналичные тарифы варьируются в пределах 21-26 рублей в зависимости от количества поездок и других условий.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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