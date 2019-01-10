Право на компенсацию получили предприятия, зарегистрированные на территории региона, у которых продукция собственного производства составляет не менее половины объема всей продукции, нет задолженности по заработной плате. Также учитывается количество создаваемых рабочих мест. На финансовую помощь могут претендовать компании, выпускающие машины и оборудование, мебель, компьютеры, оптические изделия, транспортные средства, текстиль, занятые в лесозаготовках и другие.
Кстати, об этой поддержке ранее просили и сами производственники. Правда, они предлагали задействовать региональный фонд развития промышленности, а именно перераспределить оттуда средства на оплату первого взноса по лизингу: областные власти решили компенсировать затраты напрямую из бюджета.
Напомним, фонд развития промышленности действует в Зауралье с 2017 года, но так и не оправдал надежд производственников. Ожидалось, что по программе "Совместные займы" они смогут привлечь от 20 до 100 миллионов рублей под пять процентов годовых, причем 70 процентов - по линии федерального фонда развития промышленности, а 30 - регионального. Однако бюджет последнего составляет всего 40 миллионов - как говорится, не разбежишься. Сейчас, к примеру, на рассмотрении три заявки на 142 миллиона рублей, подразумевается, что Курганская область должна вложить в эти проекты не меньше 42,8 миллиона рублей. Из-за недостаточного финансирования регионального фонда промышленности его часто критиковал бизнес и просил докапитализировать.
Предпринимателей услышали: как ожидается, средства фонда увеличат, а его работу кардинально изменят. Теперь он уже не будет отдельной структурой, а войдет в состав объединенной организации по типу недавно созданного в Зауралье инвестиционного агентства. Напомним, что инвестагентство было образовано в декабре на базе девяти ранее существующих отдельных структур, образующих систему поддержки малого и среднего бизнеса: бизнес-инкубатора, корпорации развития Зауралья, фонда развития, центров поддержки предпринимательства и экспорта. По такой же схеме планируется объединить фонд развития промышленности и центры кластерного развития и инжиниринга.
- Логика простая, - пояснил суть преобразований глава регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян. - Во-первых, оптимизировать затраты. Во-вторых, одно и то же предприятие может получить поддержку в одном месте по нескольким направлениям сразу.