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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Старый фонд на новый лад

Заводы смогут вернуть себе 30 процентов стоимости лизингового оборудования
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7762 (4)
В Курганской области с 2019 года действует новая льгота для промышленных предприятий - компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на новое оборудование. Можно вернуть до 15 миллионов рублей по каждому соглашению, но не более 30 процентов от стоимости приобретаемого.

Право на компенсацию получили предприятия, зарегистрированные на территории региона, у которых продукция собственного производства составляет не менее половины объема всей продукции, нет задолженности по заработной плате. Также учитывается количество создаваемых рабочих мест. На финансовую помощь могут претендовать компании, выпускающие машины и оборудование, мебель, компьютеры, оптические изделия, транспортные средства, текстиль, занятые в лесозаготовках и другие.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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Кстати, об этой поддержке ранее просили и сами производственники. Правда, они предлагали задействовать региональный фонд развития промышленности, а именно перераспределить оттуда средства на оплату первого взноса по лизингу: областные власти решили компенсировать затраты напрямую из бюджета.

Напомним, фонд развития промышленности действует в Зауралье с 2017 года, но так и не оправдал надежд производственников. Ожидалось, что по программе "Совместные займы" они смогут привлечь от 20 до 100 миллионов рублей под пять процентов годовых, причем 70 процентов - по линии федерального фонда развития промышленности, а 30 - регионального. Однако бюджет последнего составляет всего 40 миллионов - как говорится, не разбежишься. Сейчас, к примеру, на рассмотрении три заявки на 142 миллиона рублей, подразумевается, что Курганская область должна вложить в эти проекты не меньше 42,8 миллиона рублей. Из-за недостаточного финансирования регионального фонда промышленности его часто критиковал бизнес и просил докапитализировать.

На финансовую помощь из регионального бюджета могут претендовать компании, выпускающие машины и оборудование, мебель, компьютеры, оптические изделия, транспортные средства, текстиль

Предпринимателей услышали: как ожидается, средства фонда увеличат, а его работу кардинально изменят. Теперь он уже не будет отдельной структурой, а войдет в состав объединенной организации по типу недавно созданного в Зауралье инвестиционного агентства. Напомним, что инвестагентство было образовано в декабре на базе девяти ранее существующих отдельных структур, образующих систему поддержки малого и среднего бизнеса: бизнес-инкубатора, корпорации развития Зауралья, фонда развития, центров поддержки предпринимательства и экспорта. По такой же схеме планируется объединить фонд развития промышленности и центры кластерного развития и инжиниринга.

- Логика простая, - пояснил суть преобразований глава регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян. - Во-первых, оптимизировать затраты. Во-вторых, одно и то же предприятие может получить поддержку в одном месте по нескольким направлениям сразу.

Экономика Казна Бюджеты регионов Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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