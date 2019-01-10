Религиозных паломников защитят от нечестных туроператоров

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает особый правовой статус паломника и паломнической деятельности.

Суть закона в том, что он объявляет паломника не просто путешественником, а юридически закрепит само понятие паломника - это "лицо, совершающее путешествие (поездку) на период от 24 часов до 6 месяцев … с целью посещения мест религиозного почитания (паломничества), объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях".

По проекту закона легитимное право оказывать паломнические услуги религиозному путешественнику могут только религиозные организации или их уполномоченные. Более того, согласно законопроекту, религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Как объяснили "РГ" в Госдуме, "так закон защитит паломников от недобросовестных туроператоров, которые, как это имело место с паломниками в Мекку и к Святым местам в Израиль, обманывают путешественников или оказывают им неполные услуги".