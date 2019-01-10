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10.01.2019 18:37
Рубрика: Культура

А вы, друзья, как ни садитесь...

"Российская газета" и портал ГодЛитературы.РФ записывают народную видеокнигу к юбилею Ивана Крылова
Текст: Игорь Николаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
С Иваном Андреевичем мог бы посоперничать Борис Николаевич. Но все же он не первый. Первым был Крылов. И памятное многим ельцинское - "Не так сели" - останется в истории разве что эпигонским эхом знаменитого "Квартета" Крылова. Ибо у нас со школьных лет известно каждому: "А вы, друзья, как ни садитесь..."
Министр просвещения Ольга Васильева уже прочитала "Ларец" Крылова. Фото: Архив "РГ" Министр просвещения Ольга Васильева уже прочитала "Ларец" Крылова. Фото: Архив "РГ"
Министр просвещения Ольга Васильева уже прочитала "Ларец" Крылова. Фото: Архив "РГ"

А кто не знает этой басни и не вспомнит окончание этой фразы, тот в музыканты не годится.

Откуда взял Крылов "Квартет"? В 1810 году Александром I был реформирован Государственный совет. Чем запомнилась реформа? По словам историка Модеста Корфа (пушкинского одноклассника-лицеиста), самыми яркими были продолжительные прения о том, кого куда рассадить, а потом пересадить. Зато Крылов тогда и написал "Квартет".

Фото: "Всемирная иллюстрация"
Зачем баснописец Крылов вылил ведро воды на книгу с гравюрами Египта

А между прочим, ведь Крылов ломает и тогдашние, и нынешние стереотипы смысла и успеха в жизни. Иван Андреевич курил. Играл в картишки. Не ел, а объедался. Политически был как-то неуклюж. И декабристам палкой погрозил. И потянулся целовать протянутую императрицей ручку - и на нее же вдруг чихнул.

При этом вот ведь - оказался достойным человеком, составил славу родины и расположился в нашей культуре как родной. Хотя всего-то написал две с половиной сотни маленьких басен. Времена меняются - а перемены вех крыловским басням нипочем. И в девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом веке все это про нас. Мы узнаем в себе и в окружающих - стрекозу и муравья, волка на псарне, кукушку с петухом, даже свинью под дубом. Вырезать из нашей памяти меткий крыловский афоризм - все равно что изменить геном.

Что из этого следует? Что мы не можем пропустить такую историческую дату: 13 февраля великому Крылову исполнится 250 лет. К юбилею каждый может подготовиться по-своему. А портал ГодЛитературы.РФ записывает народную видеокнигу "Прочитаем басни Крылова вместе". Такую же видеокнигу портал уже создал, например, по Пушкину: "Читаем Онегина". Пушкин, конечно, "энциклопедия русской жизни". Зато Иван Крылов и его басни - просто сама жизнь.

Крылов в России остается в числе самых издаваемых и читаемых авторов. Фото: Архив "РГ"

* * *

Как принять участие в проекте "Прочитаем басни Крылова вместе"?

Четырнадцать самых известных басен читают для нашего проекта известные актеры, писатели, политики и бизнесмены. Это программа "обязательная" - любой желающий может присоединиться к ней.Есть и "произвольная программа" - можно выбрать любую из 236 басен, написанных Иваном Андреевичем. Прочитать и записать на видео и загрузить свой ролик на YouTube с хэштегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова.

Алексей Гуськов прочитал "Волка и ягненка" для народной видеокниги. Фото: Архив "РГ"

Заполнить конкурсную форму и приложить ссылку на ролик до 31 января. Либо выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с указанными хэштегами.

Наглядно

Народное голосование за лучший ролик пройдет с 1 до 10 февраля (23.55) 2019 года. Лучшие ролики, отобранные организаторами проекта, войдут в видеокнигу. Победители получат ценные призы и возможность прочитать басню на Книжном фестивале "Красная площадь" в июне 2019 года.

Полная информация на сайте ГодЛитературы.РФ

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