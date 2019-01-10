Новости

Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА 17:43
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ 17:37
Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16% 17:36
На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным 17:34
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 17:30
В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских 17:24
Израильская компания скрестила СКС и американский M4 17:22
Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары 17:09
В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов 17:02
На Украине рухнули цены на подержанные иномарки 16:47
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 16:44
Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт 16:42
Найден крупнейший клад медного века 16:39
В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 18:23
Рубрика: Экономика

Каждому - свои

Утверждены правила определения зарплат бюджетников
Текст: Марина Гусенко

"Российская газета" публикует Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год. В документе говорится, что заработная плата бюджетников всех уровней не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все районные коэффициенты должны начисляться им поверх зарплаты.

Соотношение средней зарплаты работников и руководства организации не может превышать 1 к 6. Фото: Natalia Garmasheva / iStock Соотношение средней зарплаты работников и руководства организации не может превышать 1 к 6. Фото: Natalia Garmasheva / iStock
Соотношение средней зарплаты работников и руководства организации не может превышать 1 к 6. Фото: Natalia Garmasheva / iStock

Распространяются эти рекомендации на зарплаты 13,7 миллиона бюджетников всех уровней, пояснил "РГ" секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

По его словам, этот документ уже традиционен для нашей страны. Утверждается он ежегодно Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) начиная с 2007 года, когда были приняты поправки в Трудовой кодекс о необходимости таких рекомендаций.

Фото: iStock
У кого в новом году вырастут зарплаты

При этом от года к году они обновляются: в них появляются пункты, учитывающие произошедшие за год изменения в трудовом законодательстве и социально-экономической жизни страны. Так, в рекомендациях на 2019 год подчеркивается, что минимальный размер оплаты труда теперь не может быть ниже прожиточного минимума, а зарплата бюджетников, работающих на одну полную ставку, не может быть ниже установленного размера МРОТ, отмечает Олег Соколов.

В рекомендациях уточняется, что в связи с решением Конституционного суда в регионах с особыми условиями жизни (северных и приравненных к ним) районные надбавки и коэффициенты должны начисляться сверх МРОТ и зарплаты в целом. "Если зарплата установлена на минимальном уровне, то оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты могут входить в МРОТ, а вот "северные" надбавки - нет, они - сверху. Если зарплата выше минимальной, то все равно работодатель должен начислять районные коэффициенты на сумму, которая складывается из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат", - пояснил Олег Соколов. Это значит, что гарантированная часть зарплаты работников бюджетной сферы будет выше.

Если в регионах заключается трехстороннее соглашение об установлении минимальной зарплаты на территории, ниже которой платить нельзя, то распространяться действие такого соглашения должно и на бюджетников. Олег Соколов констатирует: такие соглашения есть не во всех регионах (на 2019 год они заключены в 17 субъектах). И там, где они есть, чаще всего их действие распространяется на коммерческий сектор, а бюджетникам платят меньше - не ниже федерального МРОТ. Это положение и предлагают исправить рекомендации.

Также в 2019 году должно сохраняться соотношение между зарплатами бюджетников и средней зарплатой в регионе, которое было зафиксировано в майских указах президента России от 2012 года, а труд в выходные, праздничные и нерабочие дни должен оплачиваться в двойном размере. Или - за него должны давать отгул - день отдыха, оплаченный в обычном размере.

Фото: Евгений Курсков/ РИА Новости
Топилин об отмене бумажных трудовых книжек

Есть в документе рекомендация, по которой зарплата работника должна зависеть от его квалификации. По мере роста профессионального стажа работника, прохождения им курсов повышения квалификации или иного обучения, связанного с основной деятельностью, получения почетных званий может расти его зарплата. По крайней мере, он получает на это право.

Соотношение средней зарплаты работников организации и ее руководства (директора, его заместителей, главного бухгалтера) должно быть, согласно документу, не более одного к шести. "Конечно, это не догма, не закон прямого действия. Из названия документа понятно, что он носит рекомендательный характер, - говорит Олег Соколов, - но, как правило, регионы и муниципалитеты основываются на них при установлении систем оплаты труда бюджетников - врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы, и формировании региональных и муниципальных бюджетов".

По данным Минтруда России, в рекомендациях на 2019 год также есть такая новация, как установление показателя "выполнение квоты по приему на работу инвалидов" для оценки результативности работы руководителя учреждения и назначения ему стимулирующих выплат.

Оклады в структуре зарплаты работников образования должны составлять 70 процентов, здравоохранения - 55-60 процентов, культуры - 50-55 процентов.

Экономика Работа Зарплата Повышение зарплат бюджетникам Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии