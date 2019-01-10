"Российская газета" публикует Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год. В документе говорится, что заработная плата бюджетников всех уровней не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все районные коэффициенты должны начисляться им поверх зарплаты.

Распространяются эти рекомендации на зарплаты 13,7 миллиона бюджетников всех уровней, пояснил "РГ" секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

По его словам, этот документ уже традиционен для нашей страны. Утверждается он ежегодно Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) начиная с 2007 года, когда были приняты поправки в Трудовой кодекс о необходимости таких рекомендаций.

При этом от года к году они обновляются: в них появляются пункты, учитывающие произошедшие за год изменения в трудовом законодательстве и социально-экономической жизни страны. Так, в рекомендациях на 2019 год подчеркивается, что минимальный размер оплаты труда теперь не может быть ниже прожиточного минимума, а зарплата бюджетников, работающих на одну полную ставку, не может быть ниже установленного размера МРОТ, отмечает Олег Соколов.

В рекомендациях уточняется, что в связи с решением Конституционного суда в регионах с особыми условиями жизни (северных и приравненных к ним) районные надбавки и коэффициенты должны начисляться сверх МРОТ и зарплаты в целом. "Если зарплата установлена на минимальном уровне, то оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты могут входить в МРОТ, а вот "северные" надбавки - нет, они - сверху. Если зарплата выше минимальной, то все равно работодатель должен начислять районные коэффициенты на сумму, которая складывается из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат", - пояснил Олег Соколов. Это значит, что гарантированная часть зарплаты работников бюджетной сферы будет выше.

Если в регионах заключается трехстороннее соглашение об установлении минимальной зарплаты на территории, ниже которой платить нельзя, то распространяться действие такого соглашения должно и на бюджетников. Олег Соколов констатирует: такие соглашения есть не во всех регионах (на 2019 год они заключены в 17 субъектах). И там, где они есть, чаще всего их действие распространяется на коммерческий сектор, а бюджетникам платят меньше - не ниже федерального МРОТ. Это положение и предлагают исправить рекомендации.

Также в 2019 году должно сохраняться соотношение между зарплатами бюджетников и средней зарплатой в регионе, которое было зафиксировано в майских указах президента России от 2012 года, а труд в выходные, праздничные и нерабочие дни должен оплачиваться в двойном размере. Или - за него должны давать отгул - день отдыха, оплаченный в обычном размере.

Есть в документе рекомендация, по которой зарплата работника должна зависеть от его квалификации. По мере роста профессионального стажа работника, прохождения им курсов повышения квалификации или иного обучения, связанного с основной деятельностью, получения почетных званий может расти его зарплата. По крайней мере, он получает на это право.

Соотношение средней зарплаты работников организации и ее руководства (директора, его заместителей, главного бухгалтера) должно быть, согласно документу, не более одного к шести. "Конечно, это не догма, не закон прямого действия. Из названия документа понятно, что он носит рекомендательный характер, - говорит Олег Соколов, - но, как правило, регионы и муниципалитеты основываются на них при установлении систем оплаты труда бюджетников - врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы, и формировании региональных и муниципальных бюджетов".

По данным Минтруда России, в рекомендациях на 2019 год также есть такая новация, как установление показателя "выполнение квоты по приему на работу инвалидов" для оценки результативности работы руководителя учреждения и назначения ему стимулирующих выплат.

Оклады в структуре зарплаты работников образования должны составлять 70 процентов, здравоохранения - 55-60 процентов, культуры - 50-55 процентов.