Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов

Роскомнадзор нашел в материалах телеканала BBC World News, который вещает и в России, "идеологические установки международных террористических организаций". Как отмечается в сообщении ведомства, речь идет о цитатах террориста Аль-Багдади. На данный момент проводится экспертиза этих материалов на предмет их соответствия нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Служба постоянно ведет мониторинг программ интернет-ресурсов BBC и проводит проверку контента на предмет соблюдения требований законов РФ.

В планах Роскомнадзора со следующего понедельника, 14 января, начать проверку соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Завершиться она должна 31 января.

Роскомнадзор уже проводит другие контрольные мероприятия в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России. Так, 9 января 2019 года ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала "BBC World News" в РФ) направлен запрос о предоставлении документов, которые должны подтвердить соблюдение требований закона "О СМИ" об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Ответ в Роскомнадзоре ждут до 16 января 2019 года.