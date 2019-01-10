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Рубрика: Общество

Отличникам составили меню

Кормить детей в школах будут только полезными продуктами
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Роспотребнадзор представил обновленную редакцию санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях и оздоровительных организациях.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, впервые в так называемое цикличное меню, которое разрабатывают организации, обеспечивающие питание в конкретной школе или детском лагере, включены продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, а также предусмотрено использование исключительно йодированной соли.

Подробно расписано, из чего должно состоять меню школьников. Например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты предлагают добавлять в меню раз в 2-3 дня.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Нельзя кормить детей и подростков пирожными и тортами, зельцами, кровяными и ливерными колбасами, заливными блюдами (мясными и рыбными), форшмаком из сельди, макаронами по-флотски (с фаршем) и рубленым яйцом, творогом из непастеризованного молока, грибами, консервированными овощами и фруктами, паштетами, блинчиками с мясом и с творогом, жареными во фритюре продуктами. Также нельзя давать детям квас, кумыс, газировку, острые соусы, горчицу, кетчуп, майонез.

Под запретом жевательная резинка и леденцовая карамель. Кстати, одно из самых популярных у россиян на завтрак блюд - яичница-глазунья - тоже оказалась запрещенных.

Лучше всего готовить блюда для детей на пару, тушить и запекать. Такие способы кулинарной обработки позволяют сохранить вкусовые качества, пищевую и биологическую ценность продуктов. В качестве дополнительного питания детям может быть организована выдача кислородных коктейлей.

Устанавливаются и новые требования к приготовлению и хранению блюд. Например, толщина омлетов и запеканок не должна превышать четырех сантиметров, иначе творог и яйца могут не пропечься. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей могут выдерживаться при комнатной температуре в течение часа. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты необходимо разливать в стаканы непосредственно перед раздачей.

Одно из самых популярных у россиян на завтрак блюд - яичница-глазунья - тоже оказалось в числе не рекомендуемых для детского питания

Помидоры, огурцы, перцы, листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой и выдерживать в трехпроцентном растворе уксусной кислоты или десятипроцентном растворе поваренной соли в течение 10 минут, а затем еще промыть водой и высушить. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа.

Есть в перечне пищевой продукции, которая не допускается в питании детей и подростков и пункт, касающийся продуктов домашнего (не промышленного) изготовления. Прописана и такая норма: "Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда".

Но, как уточнили в Роспотребнадзоре, это не означает тотальный запрет на домашнюю еду. "Норма будет детализирована, планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома и каким образом организовать прием пищи в таком случае", - добавили в ведомстве. Например, фрукты, сухофрукты, орехи вряд ли запретят брать с собой в школу и перекусывать ими на переменах.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание
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