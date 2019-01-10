В 2019 году россияне могут без виз въехать в 119 стран мира из 251. Международная компания Henley&Partners опубликовала очередной "индекс паспортов" (Henley Passport Index). Это своего рода рейтинг стран по уровню свободы передвижения. Исследование основано на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и проводится уже 14 лет.

В безвизовом списке от Абхазии до Ямайки немало экзотических для нас стран, таких как, например, Вануату или Джибути. Но среди них значатся и Аргентина, Армения, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Индия, Мальдивы, Мексика, Сейшелы, Сербия, Турция, Филиппины, Черногория, Чили и другие страны.

Россия в международном индексе паспортов занимает 48-е место. "Самую лучшую позицию в индексе - 39-ю строку - российский паспорт занимал в 2014 году. В то время как, например, в 2006 году мы были на 62-м месте", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но, несмотря на то что нынешние позиции формально ниже, чем пять лет назад, динамика лучше, отмечают эксперты.

Безвизовый список для России за прошедший год пополнился на девять государств. "Все больше стран взаимно облегчают визовый режим с Россией. Это говорит о расширении деловых связей, к которым присоединяется и туризм", - отметил в разговоре с "Российской газетой" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Только в прошлом году безвизовыми для путешественников из России стали Бруней, Доминиканская Республика, Коста-Рика, остров Хайнань в Китае. При этом Доминикана и Хайнань у россиян пользуются хорошим спросом, турпоток туда не такой большой, как в Турцию, но тем не менее это массовые направления для отдыха. Также в очередной раз продлила безвизовый режим для россиян Македония. Тайвань отменил визы до 31 июля 2019 года, Албания - с 1 апреля до 31 октября.

Безвизовые режимы для россиян действуют во всех частях света, упрощенный въезд возможен практически во все страны Азии и Латинской Америки

Существенные послабления для россиян сделали Куба и Ямайка, увеличив срок безвизового пребывания с 30 до 90 дней. Визы для россиян отменили и Объединенные Арабские Эмираты.

Безвизовые режимы для россиян действуют во всех частях света, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Упрощенный въезд возможен практически во все страны Латинской Америки, Азии. Правда, не все направления являются туристическими, так как они слишком удалены от России, а перелет стоит дорого, добавляет она.

Введение безвизового режима способствует росту турпотока, но наиболее перспективными все же являются направления, где есть прямые рейсы, уточняет эксперт. В Россию без визы могут въехать граждане 40 стран, а для россиян безвизовый въезд открыли гораздо больше государств.

Интересно, что США и Великобритания сместились вниз в международном рейтинге, отмечают эксперты. "Политика "закрытых дверей" привела к существенному сокращению позиций Великобритании и США. Если в 2015 году эти страны лидировали, то в начале 2019 года в Passport Index они занимают лишь шестое место", - отмечают в АТОР.

В первом квартале 2019 года лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Но в начале 2019 года Германия делит третье место с Францией. На втором месте Южная Корея и Сингапур. В ТОП-5 стран с наибольшим количеством безвизовых направлений входят также Дания, Италия, Финляндия, Швеция, Испания и Люксембург. "Ирак и Афганистан по-прежнему остаются на последнем месте индекса: гражданам этих государств доступно лишь 30 стран с безвизовым посещением", - рассказали в АТОР.

Куда россияне могут поехать без визы в 2019 году