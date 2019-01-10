11 января мужская сборная России матчем против Сербии в Берлине начинает свое участие в чемпионате мира. Турнир пройдет в Германии и Дании. Победитель получит путевку на летние Игры Токио-2020, еще шесть команд получат право выступить в мировых олимпийских квалификационных соревнованиях.

Задача-минимум нашей сборной - занять место не ниже седьмого, это позволит вести борьбу за попадание в Токио. Фото: РИА Новости

Россияне попали в очень непростую группу "А". Кроме крепких сербов, играть придется с хозяевами первенства мира, чемпионами Европы-2016 немцами, действующими обладателями титула французами, куда менее опасными бразильцами и объединенной сборной Южной и Северной Кореи.

Состав остальных групп первого этапа такой: "В" (Мюнхен, Германия) - Испания, Хорватия, Македония, Исландия, Бахрейн, Япония; "С" (Хернинг, Дания) - Норвегия, Дания, Австрия, Тунис, Чили, Саудовская Аравия; "D" (Копенгаген, Дания) - Швеция, Венгрия, Катар, Аргентина, Египет, Ангола.

По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап, где в двух новых секстетах сборные будут бороться за первые-вторые места, дающие пропуск в полуфинал. Борьба непосредственно за медали чемпионата мира пойдет в Гамбурге на арене, вмещающей 16 тысяч зрителей.

Сборная России, не попадавшая в число участников двух последних Олимпиад, на предыдущем ЧМ-2017 во Франции финишировала двенадцатой. Через несколько месяцев Дмитрия Торгованова на посту главного тренера сменил Эдуард Кокшаров, еще один триумфатор Сиднея-2000. При нем команда показывает более осмысленный и грамотный гандбол.

В плане выхода во второй этап нынешнего ЧМ главным будет матч с Сербией. Ведь Германию и Францию осилить будет крайне проблематично, Бразилию и Корею наши ребята должны побеждать. Так что в пятницу на кону стоит очень многое.

Кокшаров остановил свой выбор на следующих игроках: вратари - Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"); левые крайние - Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"); левые полусредние - Виталий Комогоров ("Динамо", Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень ("Спартак", Москва), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"); разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия); линейные - Глеб Калараш ("Вардар"), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ, Краснодар), Егор Евдокимов ("Спартак"); правый полусредний - Дмитрий Киселев ("Вардар"); правые крайние - Даниил Шишкарев ("Вардар"), Дмитрий Ковалев ("Спартак"), Алексей Фокин ("Каустик", Волгоград).

При этом заметим, что Даниил Шишкарев - однофамилец президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, а вот Сергей Горпишин - сын олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Вячеслава Горпишина.

- Перед нами стоит давно сформулированная задача - как минимум попасть в олимпийскую квалификацию, то есть занять место не ниже седьмого, - сказал главный тренер сборной Эдуард Кокшаров. - Касаемо старта: мы сделали разбор сербской команды. Исходя из игры соперника, ставили систему защиты, которую будем использовать, во время тренировок моделировали, как атакует сербская сборная.

Где будем смотреть

11 января, пятница, "Матч ТВ"

19.55. Россия - Сербия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

22.25. Франция - Бразилия. Прямая трансляция.