Россияне попали в очень непростую группу "А". Кроме крепких сербов, играть придется с хозяевами первенства мира, чемпионами Европы-2016 немцами, действующими обладателями титула французами, куда менее опасными бразильцами и объединенной сборной Южной и Северной Кореи.
Состав остальных групп первого этапа такой: "В" (Мюнхен, Германия) - Испания, Хорватия, Македония, Исландия, Бахрейн, Япония; "С" (Хернинг, Дания) - Норвегия, Дания, Австрия, Тунис, Чили, Саудовская Аравия; "D" (Копенгаген, Дания) - Швеция, Венгрия, Катар, Аргентина, Египет, Ангола.
По три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап, где в двух новых секстетах сборные будут бороться за первые-вторые места, дающие пропуск в полуфинал. Борьба непосредственно за медали чемпионата мира пойдет в Гамбурге на арене, вмещающей 16 тысяч зрителей.
Сборная России, не попадавшая в число участников двух последних Олимпиад, на предыдущем ЧМ-2017 во Франции финишировала двенадцатой. Через несколько месяцев Дмитрия Торгованова на посту главного тренера сменил Эдуард Кокшаров, еще один триумфатор Сиднея-2000. При нем команда показывает более осмысленный и грамотный гандбол.
В плане выхода во второй этап нынешнего ЧМ главным будет матч с Сербией. Ведь Германию и Францию осилить будет крайне проблематично, Бразилию и Корею наши ребята должны побеждать. Так что в пятницу на кону стоит очень многое.
Кокшаров остановил свой выбор на следующих игроках: вратари - Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"); левые крайние - Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"); левые полусредние - Виталий Комогоров ("Динамо", Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень ("Спартак", Москва), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"); разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия); линейные - Глеб Калараш ("Вардар"), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ, Краснодар), Егор Евдокимов ("Спартак"); правый полусредний - Дмитрий Киселев ("Вардар"); правые крайние - Даниил Шишкарев ("Вардар"), Дмитрий Ковалев ("Спартак"), Алексей Фокин ("Каустик", Волгоград).
При этом заметим, что Даниил Шишкарев - однофамилец президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, а вот Сергей Горпишин - сын олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Вячеслава Горпишина.
- Перед нами стоит давно сформулированная задача - как минимум попасть в олимпийскую квалификацию, то есть занять место не ниже седьмого, - сказал главный тренер сборной Эдуард Кокшаров. - Касаемо старта: мы сделали разбор сербской команды. Исходя из игры соперника, ставили систему защиты, которую будем использовать, во время тренировок моделировали, как атакует сербская сборная.
11 января, пятница, "Матч ТВ"
19.55. Россия - Сербия. Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
22.25. Франция - Бразилия. Прямая трансляция.