Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису. По ее итогам соперников узнали, в том числе, и российские теннисисты.

В женской части соревнований посеянная под десятым номером Дарья Касаткина попала на швейцарку Тимею Бачински. Анастасия Павлюченкова встретится с пуэрториканкой Моникой Пуиг, а Евгения Родина - с чешской Маркетой Вондроушовой. Соперницей Анастасии Потаповой станет француженка Полин Парментье, Анна Блинкова выйдет на корт против представительницы Чехии Кристины Плишковой. Кроме того, Екатерина Александрова сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Пока неизвестно имя соперницы Марии Шараповой - экс-первая ракетка мира сразится с теннисисткой, которая пробьется в основную сетку через квалификацию. Аналогичным образом сложилась жеребьевка для Маргариты Гаспарян и Екатерины Макаровой.

К слову, в квалификации также продолжают борьбу россиянки - четыре наши спортсменки пробились в финальный раунд отборочного турнира. Анна Калинская победила соотечественницу Виталию Дьяченко 6:2, 6:2, Наталья Вихлянцева разгромила голландку Бибиан Схофс 6:0, 6:3, Вероника Кудерметова переиграла немку Анну Заю 6:4, 6:2, а Ирина Хромачева взяла верх над австралийкой Оливией Роговской 6:3, 6:2.

Соответственно, четыре наши девушки завершили выступление на турнире. Помимо Дьяченко, проиграли свои матчи Софья Жук, Людмила Самсонова и Варвара Флинк. Кстати, Флинк уступила представительнице Австралии Астре Шарме, которая в финальном раунде сыграет с Хромачевой.

Возвращаясь к основной сетке Australian Open, отметим также, что состоялась жеребьевка и мужского турнира. Первая ракетка России Карен Хачанов в первом раунде сыграет с немцем Питером Гойовчиком. Андрей Рублев поборется с американцем Макензи Макдональдом, а Евгений Донской - с сербом Ласло Дьерой. Наконец, Даниил Медведев узнает имя оппонента по итогам квалификации.