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10.01.2019 11:53
Рубрика: Спорт

Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Текст: Данила Жиляев
В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису. По ее итогам соперников узнали, в том числе, и российские теннисисты.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

В женской части соревнований посеянная под десятым номером Дарья Касаткина попала на швейцарку Тимею Бачински. Анастасия Павлюченкова встретится с пуэрториканкой Моникой Пуиг, а Евгения Родина - с чешской Маркетой Вондроушовой. Соперницей Анастасии Потаповой станет француженка Полин Парментье, Анна Блинкова выйдет на корт против представительницы Чехии Кристины Плишковой. Кроме того, Екатерина Александрова сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Пока неизвестно имя соперницы Марии Шараповой - экс-первая ракетка мира сразится с теннисисткой, которая пробьется в основную сетку через квалификацию. Аналогичным образом сложилась жеребьевка для Маргариты Гаспарян и Екатерины Макаровой.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open

К слову, в квалификации также продолжают борьбу россиянки - четыре наши спортсменки пробились в финальный раунд отборочного турнира. Анна Калинская победила соотечественницу Виталию Дьяченко 6:2, 6:2, Наталья Вихлянцева разгромила голландку Бибиан Схофс 6:0, 6:3, Вероника Кудерметова переиграла немку Анну Заю 6:4, 6:2, а Ирина Хромачева взяла верх над австралийкой Оливией Роговской 6:3, 6:2.

Соответственно, четыре наши девушки завершили выступление на турнире. Помимо Дьяченко, проиграли свои матчи Софья Жук, Людмила Самсонова и Варвара Флинк. Кстати, Флинк уступила представительнице Австралии Астре Шарме, которая в финальном раунде сыграет с Хромачевой.

Возвращаясь к основной сетке Australian Open, отметим также, что состоялась жеребьевка и мужского турнира. Первая ракетка России Карен Хачанов в первом раунде сыграет с немцем Питером Гойовчиком. Андрей Рублев поборется с американцем Макензи Макдональдом, а Евгений Донской - с сербом Ласло Дьерой. Наконец, Даниил Медведев узнает имя оппонента по итогам квалификации.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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