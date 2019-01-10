Специалисты Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства создали средство, которое позволяет пациентам избежать приступов удушья.

Астма - одно из самых распространенных заболеваний. Не из смертельно опасных, но крайне мучительных. Человеку становится трудно дышать, ему не хватает воздуха. Ведь сам термин астма переводится с греческого, как удушье. И если вас настигла эта хворь, нужны срочные меры для предотвращения повторных приступов.

Меры известные. Разные. Это и постоянное лечение противовоспалительными средствами. Их подбирает врач индивидуально для каждого пациента. Это и дыхательная гимнастика: пациент должен выполнять специальные упражнения. Это и различные народные средства. Их тоже должен назначать лечащий врач.

А так как астма - недуг хронический, то лечить его надо пожизненно, чтобы не повторялись приступы удушья. В мире идет поиск средств, которые не только снимают симптомы болезни, а воздействуют на причины ее возникновения. И создать такое удалось российским ученым. Ранее наши биологи раскрыли секрет появления аллергической астмы. А теперь, говорит директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, разработан препарат, способный блокировать один из основных механизмов астмы - хроническое воспаление бронхов. Препарат прошел доклинические испытания. Они показали: созданное вещество на молекулярном уровне блокирует синтез белка - "виновника" воспаления. По мнению специалистов, препарат будет эффективным.