Российский фильм впервые за 5 лет вошел в конкурс IFFR

23 января открывается первый громкий международный кинофестиваль года - Роттердамский IFFR. Впервые за пять лет в конкурсе кинофестиваля участвует российская картина.

Это режиссерский полнометражный дебют известного актера Григория Добрыгина "Sheena667". Фильм поборется за награду Tiger Competition с остальными претендентами. О картине пока что известно лишь то, что главные роли в ней сыграют Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Их героев зовут Оля и Вадим и живут они в Вышнем Волочке. У пары есть свой автосервис и планы, но что произойдет, когда в их жизнь войдет "третий лишний" - Интернет? В фильме также снимались известные российские и иностранные артисты: Надежда Маркина, Алексей Вертков, Юрий Кузнецов и другие.

Главные герои фильма - ровесники режиссера, им немного за 30. Самому Добрыгину - 32. Он уже успел попробовать себя в разных сферах киноиндустрии. Прежде всего, как актер - в российских и зарубежных проектах. За роль в фильме Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" в 2010 году он получил премию Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь". Он снимался в таких картинах, как "Черная молния", "Матильда", "Атомный Иван", "Самый опасный человек", Территория" и других. Пробовал себя как режиссер в коротком метре - фильмы "Измена", "Верпаскунген", "Пар" и другие. А также - как продюсер - в частности, входил в продюсерский состав известного короткометражного фильма "Лалай-Балалай", который был признан лучшим на многих кинофестивалях. Продюсирует он и свой полнометражный дебют.

Обозревателю "РГ" Григорий Добрыгин сказал, что у его нового фильма "Sheena667" пока нет российского прокатчика, поэтому, когда картину увидят российские зрители, пока точно сказать не может. Сейчас его команда торопится закончить работу над фильмом к Роттердамскому кинофестивалю. А как только станет известно о прокате, информация будет отправлена в СМИ. Напомним, что в 2014 году в конкурсе Роттердамского кинофестиваля была российская картина "Комбинат "Надежда" Натальи Мещаниновой.