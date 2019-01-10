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10.01.2019 14:40
Рубрика: Экономика

Сергей Катырин: Соцпредприятия должны получить поддержку государства

Предпринимательские круги позитивно оценивают закрепление в законе понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Фото: depositphotos.com
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Соответствующий проект федерального закона внесен Правительством в Госдуму, он предусматривает, в частности, возможность оказания социальному предпринимательству государственной поддержки при выполнении им определенных условий.

В ряде зарубежных стран этот сегмент бизнеса, который играет серьезную роль в жизни общества, уже законодательно урегулирован, напомнил Сергей Катырин. Под социальным предприятием законопроект предлагает понимать субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей.

"Социальный бизнес - это не благотворительность, но и не бизнес в традиционном понимании, - подчеркивает Сергей Катырин. - Это деятельность индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций, направленная на достижение социально значимых задач, при этом рост прибыли не является главной целью. Если она и есть, то большая ее часть, как правило, направляется на расширение деятельности. Институт социального предпринимательства способен создавать как новые рабочие места, так и условия для самозанятости, помогает решать проблемы бедности, безработицы, поддержки социально незащищенных групп населения.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ТПП РФ предлагает уточнить положения законопроекта ко второму чтению в части конкретизации мер поддержки, которые смогут получать социальные предприятия от органов государственной власти и органов местного самоуправления. В числе таких мер обязательно должны быть финансовые и имущественные средства поддержки, убежден Сергей Катырин.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России
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