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10.01.2019 15:30
Рубрика: Культура

Сергей Лукьяненко завершит серию "Дозоров"

Текст: Мария Воронова

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко работает над седьмой книгой из серии "Дозоров", которая завершит цикл романов об Антоне Городецком. О своих творческих планах писатель рассказал в интервью газете "Известия".

"Как говорится в одном анекдоте, пора уже похоронить стюардессу. Недавно придумал неожиданный поворот, который, как мне кажется, действительно все завершает. Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал", - рассказал автор.
Есть еще писатели, которые согреют и в январские морозы

Лукьяненко поделился, что роман уже сложился у него в голове, хотя он относительно недавно решился приступить к очередной книге из популярной серии. Первый роман об Антоне Городецком "Ночной дозор" вышел в 1998 году, а настоящим хитом история мага стала в 2004 году после одноименной экранизации Тимура Бекмамбетова, в которой, к слову, встречаются заметные отличия от книги. Последняя книга из серии "Шестой Дозор" вышла в 2014 году.

Писатель уже "сделал первый подход" к "Дозорам", написал буквально за день большую главу - почти одну седьмую - новой книги. Скорее всего, Лукьяненко продолжит работу над новой частью эпопеи весной, когда закончит "космооперу", космическую фантастику, над которой он работает сейчас.

Досье

Сергей Лукьяненко (1968) широко известен своими книгами в жанре "Фантастики жесткого действия" или "Фантастики Пути" (так свой стиль определяет сам автор). Известность писателю принесли рассказы "Рыцари сорока островов", "Атомный сон" и более поздние работы, среди которых цикл "Дозоры", "Лабиринт отражений" и последний роман автора "КайноZой", который вышел в конце 2018 года.

Культура Литература
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