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10.01.2019 14:20
Рубрика: Общество

Школьникам запретят брать с собой еду из дома

Текст: Ольга Игнатова
Новые санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей разработал Роспотребнадзор. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В нем подробно расписано из чего должно состоять меню школьников. Так, например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включают 1 раз в 2-3 дня.

Фото: Фото предоставлено автором
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Продукты, из которых изготавливаются блюда, должны быть обогащены витаминами, микроэлементами, включать йодированную соль. Не реже чем два раза в неделю школьники должны употреблять продукты, содержащие бифидо- и лактобактерии.

Лучше всего готовить блюда для детей на пару, тушить, запекать. Ведь такие способы кулинарной обработки сохраняют вкусовые качества, пищевую и биологическую ценность продуктов. Не допускается включать в цикличное меню продукты и блюда с раздражающими свойствами. В качестве дополнительного питания детям может быть организована выдача кислородных коктейлей.

При этом не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например, пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медицинский работник.

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Устанавливаются и новые требования к приготовлению и хранению блюд. К примеру, варить сосиски и яйца необходимо строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Запрещаются алюминиевые столовые приборы.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор
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