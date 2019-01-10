Школьникам запретят брать с собой еду из дома

В нем подробно расписано из чего должно состоять меню школьников. Так, например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включают 1 раз в 2-3 дня.

Продукты, из которых изготавливаются блюда, должны быть обогащены витаминами, микроэлементами, включать йодированную соль. Не реже чем два раза в неделю школьники должны употреблять продукты, содержащие бифидо- и лактобактерии.

Лучше всего готовить блюда для детей на пару, тушить, запекать. Ведь такие способы кулинарной обработки сохраняют вкусовые качества, пищевую и биологическую ценность продуктов. Не допускается включать в цикличное меню продукты и блюда с раздражающими свойствами. В качестве дополнительного питания детям может быть организована выдача кислородных коктейлей.

При этом не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например, пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медицинский работник.

Устанавливаются и новые требования к приготовлению и хранению блюд. К примеру, варить сосиски и яйца необходимо строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Запрещаются алюминиевые столовые приборы.