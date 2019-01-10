Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

В ходе состоявшегося визита в Пекин председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Северную Корею, и тот принял это приглашение. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По поводу сроков визита было сообщено лишь, что Си пригласили "посетить в удобное время", а тот, приняв приглашение, пообещал уведомить Кима о своих планах.

Напомним, что с 7 по 10 января лидер КНДР Ким Чен Ын находился с официальным визитом в Пекине. В ходе поездки у него прошли переговоры с Си Цзиньпином. По поводу содержание беседы было заявлено, что обсуждались вопросы ядерного разоружения и мира на Корейском полуострове. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул, что его позиция не изменилась, и Пхеньян по-прежнему готов идти по пути отказа от ядерного оружия и разрешения всех проблем путем диалога.

Эксперты полагают, что Ким и Си также обсуждали вопросы, которые будут вынесены на повестку дня встречи лидера КНДР уже с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что этот саммит состоится в ближайшем будущем, а потому Ким приехал заручиться поддержкой Китая и согласовать позиции.

Высока также вероятность, что обсуждались и вопросы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества между КНР и КНДР.

Примечательно, что в этой поездке Ким Чен Ын отметил и свой день рождения. 8 января ему исполнилось 35 лет. В честь этого китайская сторона устроила пышный банкет.

Нынешний визит в Китай стал для Ким Чен Ына уже четвертым с момента его вступления на пост главы Северной Кореи. До этого он побывал в Поднебесной в прошлом году трижды: 25-28 апреля, 7-8 мая и 19-20 июня.

Что касается Си Цзиньпина, то на посту лидера Китая он еще ни разу не посещал КНДР. Си побывал в Пхеньяне, когда являлся заместителем председателя КНР - в 2008 году - и тогда он встречался с отцом Ким Чен Ына Ким Чен Иром.