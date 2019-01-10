Скоростной поезд оказался быстрее и дешевле самолета

Скоростные поезда могут стать не только самым быстрым, но и самым выгодным транспортом для путешествий на расстояния в пределах тысячи километров, следует из расчетов Центра экономики инфраструктуры на примере маршрута Москва - Казань.

Добраться по железной дороге будет быстрее и экономичнее, чем на самолете, при одном условии: если ехать со скоростью 360 километров в час, то есть по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Окончательного решения о строительстве первой в России высокоскоростной магистрали, которая должна соединить Москву и Казань, пока нет, но в ценах 2018 года билет в этот поезд обошелся бы в 1965 рублей, а время в пути составило бы 1,9 часа. Поездка на автомобиле по скоростной платной трассе Москва - Казань (запланированной в рамках плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года) потребует почти 2,5 тысячи рублей и пяти часов в дороге, полет в Казань на самолете в экономклассе - 3,6 тысячи рублей и 3,8 часа вместе с поездкой до аэропорта.

В этом году РЖД планирует увеличить скорость пассажирских поездов на 3-5 процентов, что позволит сократит время в пути по некоторым направлениям на 3 часа

Спрос на скоростные поезда уже есть. На "Сапсанах", которые ходят по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, в 2018 году перевезено 5,5 миллиона пассажиров, что на 7 процентов больше, чем в 2017 году. В прошлом году увеличена частота движения этих поездов и сокращено время в пути.

В 2019 году, вполне возможно, будет разработано техническое задание по проекту ВСМ Москва - Казань. Ожидается внедрение технических решений по увеличению скорости в направлении Москва - Санкт-Петербург, отметил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин. Важным событием станет открытие железнодорожного сообщения с Крымом. Из Крыма будут дополнительно курсировать около 15 поездов в Центральную часть России, на Урал и в Сибирь. Будет расширена география двухэтажных поездов - сейчас курсирует 12 пар двухэтажных поездов, в этом году количество таких поездов увеличится на 10 процентов, а пассажиропоток - на 25 процентов, прогнозирует Иванкин.

1,97 тысячи рублей может составить цена билета на высокоскоростной поезд из Москвы до Казани в ценах 2018 года

РЖД планирует увеличить скорость пассажирских поездов в среднем на 3-5 процентов, что позволит сократить время в пути по некоторым направлениям на 3 часа.

Планируется повышать и уровень комфорта пассажиров, в частности, в поездах будет значительно расширена сеть Wi-Fi и улучшено качество обслуживания, питания.

Уже на январь запланировано курсирование обновленного плацкартного вагона по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Помимо этого, будет доработан новый прототип плацкартного, мягкого вагона (купе) и вагона повышенной комфортности, которые придут на замену действующим вагонам CB и купе.