Сломалась камера на телескопе "Хаббл"

Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась. Об этом рассказали в НАСА, подчеркнув, что камера оснащена дублирующей электронной системой, которую можно будет задействовать. Специалисты пока не могут сказать, сколько времени уйдет на устранение неполадки. Три другие камеры, установленые на телескопе, продолжают функционировать.

"У всех космических систем есть предельный срок эксплуатации, и такие проблемы возникают время от времени", - прокомментировал произошедшее помощник директора НАСА по научным исследованиям Томас Зурбукен.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 28 лет назад. В октябре прошлого года возникли очередные неполадки - из строя вышел гироскоп. НАСА планировало еще в 2013 году заменить "Хаббл" новейшей обсерваторией James Webb, но работы по ее созданию сильно отстали от графика.