СМИ: Трамп может пропустить Давосский форум

Президент США Дональд Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, если к его началу не удастся договориться о возобновлении финансирования американского правительства.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. ВЭФ пройдет 22-25 января. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп примет участие в форуме. В состав делегации США также войдут министры финансов, торговли и внутренней безопасности, госсекретарь Майкл Помпео и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

По данным газеты, если демократам и республиканцам удастся договориться о возобновлении финансирования правительства США к 22 января, то президент может поехать на форум, однако его визит, скорее всего, будет сокращен и в Давосе глава Белого дома проведет около 12 часов.

Если же властям США не удастся преодолеть бюджетный кризис до форума, то Трамп полностью отменит свою поездку. По сведениям издания, в этом случае ВЭФ посетит министр финансов США, а численность американской делегации будет сильно сокращена, пишет ТАСС.

Напомним, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Демократы и республиканцы не могут принять бюджет. Спорным вопросом является строительство стены на американо-мексиканской границе. Администрация Дональда Трампа просит выделить на эти цели 5,6 миллиарда долларов. Демократы согласны включить в финансовый документ лишь 1,3 миллиарда долларов. Пока стороны не могут договориться.