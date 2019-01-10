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Рубрика: В мире

СМИ: В Сирии погибли пять британских военнослужащих

В Сирии в результате ракетного обстрела боевиков "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") погибли пятеро британских военнослужащих.

Об этом сообщила газета al-Watan, ссылаясь на местные источники. В статье уточняется, что погибшие военные входили в состав сил международной коалиции. Есть также раненые - они были доставлены в больницу аш-Шадади провинции Хасака, пишет РИА Новости.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Напомним, Соединенные Штаты и их союзники проводят военные операции в Ираке и Сирии с 2014 года, причем в САР они действуют без разрешения официальных властей страны.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коалиция ликвидировала 99 процентов террористов. Ранее о победе над "ДАИШ" в Сирии заявлял и президент США Дональд Трамп, отметив, что борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в стране. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что победа над террористами не означает прекращения работы коалиции.

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