СМИ: В Сирии погибли пять британских военнослужащих

В Сирии в результате ракетного обстрела боевиков "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") погибли пятеро британских военнослужащих.

Об этом сообщила газета al-Watan, ссылаясь на местные источники. В статье уточняется, что погибшие военные входили в состав сил международной коалиции. Есть также раненые - они были доставлены в больницу аш-Шадади провинции Хасака, пишет РИА Новости.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники проводят военные операции в Ираке и Сирии с 2014 года, причем в САР они действуют без разрешения официальных властей страны.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коалиция ликвидировала 99 процентов террористов. Ранее о победе над "ДАИШ" в Сирии заявлял и президент США Дональд Трамп, отметив, что борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в стране. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что победа над террористами не означает прекращения работы коалиции.