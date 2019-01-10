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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

10.01.2019 14:53
Текст: Ирина Невинная

Специалисты предложили расширить национальный календарь прививок

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают ввести в России дополнительные меры профилактики рака шейки матки у женщин, включив в национальный календарь прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). Соответствующее письмо будет направлено в минздрав России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Введение прививки против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок позволит снизить заболеваемость и смертность от новообразований, считает профессор кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, эксперт ОНФ Светлана Роговская.

"Известно более 100 типов (штаммов) вируса папилломы человека, это один из наиболее распространенных вирусов, известных на сегодняшний день, - пояснила Светлана Роговская. - Некоторые штаммы ВПЧ безвредны, другие вызывают высыпания (генитальные, накожные, на слизистых и даже на голосовых связках), третьи приводят к развитию онкологических заболеваний, в частности, раку шейки матки".

Рак шейки матки занимает второе место по распространенности (после рака молочной железы) среди женщин до 45 лет. По данным ВОЗ, ежегодно в мире это заболевание диагностируется у примерно 500 тыс. женщин. В России в 2016 году было зарегистрировано 17 тыс. случаев рака шейки матки и 6 600 летальных исходов. Причем заболеваемость растет: в 2006 году она составила 17,35 на 100 тыс. женщин, а в 2016 году - уже 25,1. Наряду с раком молочной железы это самый распространенный вид онкозаболевания у российских женщин.

Вакцинация против вируса паппилломы - наиболее эффективное средство первичной профилактике. Так, в Австралии, где такую прививку сделали всеобщей с 2007 года, уже достигнуты впечатляющие результаты по снижению смертности от рака. Весной 2018 года ВОЗ заявила, что Австралия модет стать первой страной, победившей рак матки. Сейчас уже 86 стран включили вакцину против вируса папилломы человека в свою национальную программу иммунизации, причем в 16 странах прививают не только девочек, но и мальчиков.

Фото: Аркадий Колыбалов
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"Снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) - одна из целей, поставленных президентом. Рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предупредить с помощью прививки. Чтобы достичь максимальной эффективности от вакцинации, прививки необходимо делать уже в возрасте 9-14 лет, - аргументирует свою позицию профессор Роговская. - Полный курс прививок приводит к образованию специфических антител к четырем типам вируса папилломы человека. Ранее проведенные исследования показали, что в группе участниц, получивших такую вакцину, не было зарегистрировано ни одного случая заболевания ассоциированными с ВПЧ видами рака".

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