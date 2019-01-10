Администрация США фактически понизила ранг представителя Евросоюза в Вашингтоне и "забыла" проинформировать об этом как самого посла ЕС Дэвида О'Салливана, так и его коллег в Брюсселе.

До сих пор - в знак особых отношений между США и Евросоюзом - с европейскими представителями в Вашингтоне обращались как с дипломатами союзнического государства. Однако не так давно посол Евросоюза Дэвид О Салливан перекочевал в американском дипломатическом списке на сайте госдепа в категорию "глав представительств международных организаций" и теперь после него - только представитель Африканского союза и временные поверенные в делах стран, которые на данный момент не имеют послов в США. Формально, и это подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Кочиянчич, американская администрация имела на это право. "Мы сейчас проводим переговоры, но вы же прекрасно понимаете, что ЕС - международная организация", - сказала она журналистам.

Специальный орган Европарламента по связям с Соединенными Штатами в письме, направленном в конгресс США, выразил обеспокоенность все более "вредящим" трансатлантическим отношениям подходом Белого дома: "Когда президент Трамп, госсекретарь Помпео и посол США в Евросоюзе Сондленд говорят о Европе, они критикуют ЕС за забюрократизированность, не делают секрета из того, что предпочитают иметь дело с отдельными государствами-членами на двусторонней основе, и восхваляют популистские и националистические движения. Неожиданным развитием этого стала новость, что посол ЕС в США утратил свою позицию в дипломатической иерархии и был перемещен вниз и оставлен в конце списка. Так не поступают с партнерами, тем более что ни Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, ни посол ЕС не были официально уведомлены об изменениях, как это принято в дипломатической практике".

Действительно, по данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, в прошлом году посол ЕС в Вашингтоне не получил приглашения на некоторые мероприятия, на которые приглашались главы дипмиссий других государств. Но явным изменение его статуса стало на прощании с экс-президентом США Джорджем Бушем в начале декабря. На церемонии О Салливан должен был выйти в первой двадцатке послов - по старшинству, поскольку он занимает свой пост с 2014 года, однако его пригласили последним и не предупредили об этом заранее.