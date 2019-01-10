Новости

Мун Чжэ Ин провел новогоднюю пресс-конференцию 14:13
В суд подана жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранца Уилана 14:12
Дом, в котором произошло громкое убийство, превратят в гостиницу 14:12
В Прикамье в ДТП загорелась иномарка, пострадали шесть человек 14:07
МИД: Вопрос о консультациях между Россией и США по ДРСМД прорабатывается 14:06
"Заряженная" Lada Vesta: с чем связана задержка старта продаж 14:06
Российская премьер-лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС 14:04
В Сибири тело полковника транспортной полиции нашли у железной дороги 14:04
В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка 14:04
Курорты Кубани в праздники приняли 672 тысячи туристов 14:01
В Москве задержан член совета директоров Руна-банка 14:00
На Кубани комплексы С-400 отразили ракетный удар "противника" 13:51
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 13:48
Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн 13:45
Песков рассказал о саммитах по Сирии 13:43
Студенты смогут получить две отсрочки от армии 13:38
Пожилая туристка выжила после ночевки в Уральских горах 13:37
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 13:37
Матвиенко выразила соболезнования близким Лукьянова 13:31
В Барнауле на завуча завели дело после травли подростка 13:28
В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей 13:24
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 13:16
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР 13:07
В новой Москве собаки съели двоих мужчин 13:01
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 13:38
Рубрика: Власть

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения.

Как пояснила автор инициативы, вице-спикер палаты Ирина Яровая, мальчики идут в школу в разном возрасте. В результате некоторые из них уже в школе вынуждены использовать право на отсрочку от армии.

Так что молодые люди, которым 18 лет исполнилось в период школьного обучения, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими призывного возраста после окончания школы.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Депутаты предложили повысить штрафы призывникам за неявку

- Эта инициатива, подготовленная депутатами Госдумы, уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Законопроект исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе, не могут получить ее для продолжения обучения в магистратуре.

- Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, - отметил спикер.

Согласно законопроекту, молодые люди, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, смогут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Такие юноши также получат право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Данная законодательная инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда РФ, который разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.

 

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Призыв в армию Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о саммитах по Сирии
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Украинские военные похитили крымского футболиста
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина