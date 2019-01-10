Товарооборот России и Китая впервые превысил 100 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая по состоянию на середину декабря 2018 года превысил 100 миллиардов долларов, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"По предварительным подсчетам, по состоянию на середину декабря объем российского-китайского товарооборота уже превысил 100 миллиардов долларов", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, которого цитирует агентство РИА Новости.

Представитель ведомства назвал указанные цифры историческим рекордом и уточнил, что окончательные данные будут оглашены несколько позже.

По словам китайского чиновника, Россия в настоящее время занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота.

Гао Фэн выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних торговых связей.