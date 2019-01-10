Трамп назвал встречу с демократами "пустой тратой времени"

В среду президент США Дональд Трамп покинул проходившую в Белом доме встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Конгресса Чаком Шумером. Причиной такого поступка стал отказ демократов выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сам президент сообщил в своем Twitter. "Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал Трамп. Он спросил лидеров демократов, утвердят ли они финансирование строительства стены или стального ограждения на границе, если он одобрит возобновление работы правительства. "Нэнси сказала: "Нет". Я попрощался, пока ничего не работает!" - отметил глава Белого дома.

На встрече присутствовал вице-президент США Майкл Пенс, который подтвердил журналистам такой поступок главы государства. Он также отметил, что сама встреча была короткой и продолжалась около 45 минут, пишет ТАСС. Пенс призвал американцев повлиять на избранных ими в Конгресс демократов. "Скажите им, чтобы они вернулись к переговорам, дверь в Белый дом широко открыта".

Демократы требуют возобновить работу правительства перед началом переговоров о выделении средств на строительство стены. Вице-президент отметил, что Трамп продолжит занимать твердую позицию по данному вопросу. "Сделки без стены не будет", - отметил Пенс.

Прокомментировали журналистам встречу и демократы. По словам Шумера, после отказа Пелоси Трамп ударил кулаком по столу, заявив, что разговаривать не о чем. "Мы вновь стали свидетелями приступа ярости президента, потому что он не получил своего и просто ушел со встречи", - рассказал лидер демократов.

В Белом доме после встречи снова заявили о кризисе на южной границе США и подчеркнули, что Трамп будет "твердо стоять за безопасность границы".