Новости

Трамп запретил выделять Калифорнии деньги на борьбу с пожарами 03:16
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building выставят на продажу 03:01
Трамп назвал встречу с демократами "пустой тратой времени" 02:36
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию 02:23
Китай заявил о завершении торговых переговоров с США 01:54
СМИ: В Сирии погибли пять британских военнослужащих 01:01
В пригороде Мехико полиция пересела на велосипеды из-за дефицита топлива 00:32
Центробанк разменял доллары на юани и евро 00:27
Эрдоган призвал возродить производство конопли для замены пластика 09.01.2019
Только треть туристов вернулись сегодня с новогодних каникул 09.01.2019
Жертвами холодов на Украине этой зимой стали 64 человека 09.01.2019
На Эльбрусе погиб лыжник из Москвы 09.01.2019
Пушков назвал цель резонансного приглашения России в ПАСЕ 09.01.2019
Цена нефти Brent превысила 61 доллар 09.01.2019
СК РФ: Глава авиакомпании iFly обвиняется во взятке на 2 млн 09.01.2019
Наблюдателей из РФ не пустят на выборы президента Украины 09.01.2019
Беглов призвал очистить Петербург от сугробов до конца каникул 09.01.2019
Мэром турецкого курорта Аланья может стать русская 09.01.2019
Путин и Меркель обсудили договоренности по ситуации в Сирии 09.01.2019
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов 09.01.2019
Под Воронежем столкнулись пять автомобилей, есть погибший и раненые 09.01.2019
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов 09.01.2019
"Нафтогаз" назвал условия отказа от иска к "Газпрому" 09.01.2019
В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам 09.01.2019
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка 09.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 02:36
Рубрика: В мире

Трамп назвал встречу с демократами "пустой тратой времени"

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

В среду президент США Дональд Трамп покинул проходившую в Белом доме встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Конгресса Чаком Шумером. Причиной такого поступка стал отказ демократов выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сам президент сообщил в своем Twitter. "Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал Трамп. Он спросил лидеров демократов, утвердят ли они финансирование строительства стены или стального ограждения на границе, если он одобрит возобновление работы правительства. "Нэнси сказала: "Нет". Я попрощался, пока ничего не работает!" - отметил глава Белого дома.

Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой

На встрече присутствовал вице-президент США Майкл Пенс, который подтвердил журналистам такой поступок главы государства. Он также отметил, что сама встреча была короткой и продолжалась около 45 минут, пишет ТАСС. Пенс призвал американцев повлиять на избранных ими в Конгресс демократов. "Скажите им, чтобы они вернулись к переговорам, дверь в Белый дом широко открыта".

Демократы требуют возобновить работу правительства перед началом переговоров о выделении средств на строительство стены. Вице-президент отметил, что Трамп продолжит занимать твердую позицию по данному вопросу. "Сделки без стены не будет", - отметил Пенс.

Прокомментировали журналистам встречу и демократы. По словам Шумера, после отказа Пелоси Трамп ударил кулаком по столу, заявив, что разговаривать не о чем. "Мы вновь стали свидетелями приступа ярости президента, потому что он не получил своего и просто ушел со встречи", - рассказал лидер демократов.

В Белом доме после встречи снова заявили о кризисе на южной границе США и подчеркнули, что Трамп будет "твердо стоять за безопасность границы".

Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства
В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Путин призвал ученых к равноправному международному сотрудничеству
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА