Трамп запретил выделять Калифорнии деньги на борьбу с пожарами

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии в борьбе с лесными пожарами. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter, отметив, что такое решение принято из-за неэффективных действий властей штата в этой области.

По словам Трампа, в Калифорнию направляются миллиарды долларов для борьбы с пожарами, которые "при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли", пишет РИА Новости. Президент приказал федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги, пока власти штата не приведут свои законы в порядок. "Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, сгорели около 14 тысяч домов и свыше пятисот коммерческих зданий. Лесной пожар Camp, бушевавший на севере штата, был признан самым разрушительным за всю историю Калифорнии. Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ущерб от стихии "составит миллиарды долларов".