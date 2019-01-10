Примерно 20 процентов трудовых мигрантов из Киргизии заняты в России в строительной сфере. Фото: Темир Сыдыкбеков

Центр миграционных исследований (РФ) и Тань-Шаньский аналитический центр Американского университета Центральной Азии (ТАЦ АУЦА) провели масштабное исследование того, как живут трудовые мигранты из Киргизии в России и Казахстане и как защищаются их права после вхождения республики в Евразийский экономический союз.

Наибольший интерес вызывает этот вопрос в Российской Федерации, так как именно там находится подавляющее большинство киргизстанцев, не сумевших найти подходящую работу на родине. По словам эксперта по миграции ТАЦ АУЦА Татьяны Злобиной, данная тема сегодня очень актуальна.

- В России, по разным оценкам, трудится от 600 до 800 тысяч граждан КР. Возникает вопрос: действительно ли после того, как страна получила статус полноправной участницы ЕАЭС, им стало легче найти работу в РФ из-за преференций при трудоустройстве? Ответ на него должно было дать наше исследование, которое мы проводили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, - отметила Татьяна Злобина корреспонденту "РГ".

Всего за три месяца работы - с марта по май 2017-го - было опрошено более 700 трудовых мигрантов из Киргизии - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, состоялись интервью с российскими экспертами в области миграции. И вот к каким выводам пришли исследователи.

Мигрантов все больше

Численность трудящихся-мигрантов из Киргизии в России после вхождения республики в ЕАЭС растет. По данным на июнь 2018-го, она составляла почти 640 тысяч человек. Большинство - сельские жители с юга страны со средним образованием, состоящие в официальном браке. Материальное положение на родине они оценивают как "можем покупать все необходимое, но делать сбережения не удается". Треть опрошенных планирует остаться в России на постоянное место жительство, другая - намерена пожить какое-то время и вернуться домой, и еще столько же мигрантов собираются приезжать, зарабатывать деньги и возвращаться в республику.

Где работают

29 процентов - в торговле, 26 - оказывают различные услуги, 20 - заняты в строительстве. Остальные трудятся в таких сферах, как транспорт и связь, домашнее хозяйство, ЖКХ. Меньше всего киргизстанцев в промышленности (2,4 процента) и здравоохранении (1,3).

"По мнению 45 процентов мигрантов, вхождение республики в ЕАЭС значительно упростило трудоустройство в России. К примеру, граждане Киргизии могут использовать в РФ национальные водительские удостоверения. В этом их преимущество перед трудовыми мигрантами из других стран", - пояснили в ТАЦ АУЦА. Кроме того, киргизстанцы не должны получать патент для работы на территории Российской Федерации.

Согласно исследованию, большинство мигрантов (74 процента) трудоустраиваются через родственников, друзей, знакомых, и в результате во многих случаях они не рассматривают возможность заключения договора с работодателями и становятся уязвимыми для мошенников.

Договор всему голова

Как выяснилось, письменный договор с работодателем имеет всего 61 процент мигрантов из КР. При этом в 2016 году это число равнялось 71. По мнению представителей неправительственных организаций, занимающихся поддержкой трудовых мигрантов, наличие или отсутствие важного документа не зависит от стажа работы в России. Нередко работодатели - главные виновники того, что киргизстанцы все реже заключают официальные договоры. Легализация иностранного работника влечет за собой дополнительные расходы и необходимость подачи сведений в службу занятости.

"В ходе исследования подтвердился факт, что отъем паспорта перестал быть активно использующимся способом давления и закабаления иностранных работников работодателями. Документ, удостоверяющий личность, находился при себе у 97 процентов опрошенных", - сообщили в Тань-Шаньском аналитическом центре.

Средний размер заработной платы, получаемой киргизстанцем в России, составляет 29796 рублей. Но у тех, кто работает легально, она выше почти на тысячу.

Где и как живут

В основном мигранты арендуют жилье и платят за него в среднем 7,7 тысячи рублей в месяц с человека. Заселяются по трое-четверо в однокомнатную квартиру. По крайней мере об этом сообщило 90 процентов респондентов. У двух процентов есть собственная крыша над головой, а примерно семь процентов - в основном мужчины - живут там же, где и работают, - на рынках, стройках и так далее.

Что со здоровьем

Большая часть опрошенных мигрантов из Киргизии оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное, причем за последний год у 78 процентов оно не ухудшалось. О наличии платной медицинской страховки заявили только 13 процентов респондентов. Они обращаются за медпомощью, если возникает острая необходимость.

- Исследование показало, что киргизстанцы слабо осведомлены о своем праве на получение в России полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), если имеют легальный трудовой договор и работодатель платит за них все налоги, - отметила Татьяна Злобина. - Эксперты по вопросам миграции говорили, что информация о бесплатном ОМС не рекламируется и не распространяется госструктурами среди мигрантов из стран ЕАЭС.

В связи с тем что мигрантам из Киргизии с 2015 года не нужно получать патент для трудоустройства в России, прохождение медосмотра, в том числе флюорография и тестирование на ВИЧ-инфекцию, для них стало необязательным. По данным исследования, это негативно отражается на уровне их осведомленности о состоянии здоровья. Лишь 32 процента респондентов проверилось на туберкулез и 29 - на вирус иммунодефицита человека. В 2016 году эти цифры составляли 49 и 51 процент.

Каково отношение россиян

Местное население в России настроено по отношению к мигрантам из Киргизии доброжелательно. Так считают более 60 процентов опрошенных. Еще 26 процентов сообщили о нейтральном отношении. Враждебность проявляется крайне редко и связана она, в первую очередь, с конкуренцией за рабочие места.

Но несмотря на хорошее отношение местного населения, в критической ситуации большинство мигрантов (75 процентов) обратятся за помощью к родственникам или землякам. Это доказывает, что понятие "параллельного сообщества" вполне применимо к гражданам Киргизии в России.

- Склонность действовать через своих приводит к тому, что механизмы защиты трудовых прав, которые стали доступны киргизстанцам после вхождения республики в ЕАЭС, остаются невостребованными, - отмечают в ТАЦ АУЦА.

Искать решения

Исследование, по словам Татьяны Злобиной, проводилось с целью выработки рекомендаций в том числе и для правительства Киргизии, чтобы чиновники знали болевые точки и активно искали способы решения проблем, а мигранты не сталкивались с трудностями в стране пребывания. Главный вывод, к которому пришли в аналитических центрах, - "созданные после вхождения республики в ЕАЭС механизмы защиты прав трудящихся мигрантов из Киргизии пока функционируют с ограниченной эффективностью".

Справка "РГ"

Центр миграционных исследований (ЦМИ) находится в Москве. Занимается организацией и проведением исследований в области миграции. Центр постоянно организует конференции и семинары, выпускает публикации по разным аспектам миграции в постсоветских странах и России. Возглавляет ЦМИ Дмитрий Полетаев.

Кстати



По данным исследования, киргизстанцы в России лучше других трудовых мигрантов из стран Средней Азии знают устный русский язык. Но при этом только 52 процента опрошенных продемонстрировало хорошее знание письменного русского языка.