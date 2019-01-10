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10.01.2019 17:45
Рубрика: Общество

Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь

Пропагандировать культуру питья среди молодежи через телевизионные передачи предложил член Комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк. Свою точку зрения он аргументировал успешным опытом Запада, благодаря чему там "никто не спивается". Третьяк заявил, что борьба с алкоголизмом путем запрещения употребления крепких напитков результатов все равно не даст.

Фото: iStock
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Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с "Вечерней Москвой" эту инициативу не поддержал. По его мнению, культура питья не избавит от проблем со здоровьем, к которым приводит употребление алкоголя. И жители Запада в этом не исключение. К тому же в некоторых российских регионах проблема алкоголизма стоит настолько остро, что подобные передачи ее не решат. Единственный выход из этой ситуации - популяризация здорового образа жизни.

"Необходимо, чтобы молодежь находила себе другие, полезные занятия. Например, занималась спортом. Прививать любовь к здоровому образу жизни - вот наша задача", - подытожил Хамзаев.

По мнению психолога Дарьи Чуниной, такая мера может иметь обратный эффект: общество, не готовое к подобной информации, вероятнее всего, подействует наоборот. К тому же, современные молодые люди практически не смотрят телевизор.

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в октябре 2018 года, самыми "пьющими" городами России признаны Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Самой "трезвой" оказалась Казань. Москва заняла 16-ое место.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Проблема алкоголизма
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