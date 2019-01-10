Группа исследователей из Калифорнии пришла к выводу, что алкоголь в небольших количествах - полезная часть меню людей преклонного возраста.

Согласитесь, вывод неожиданный. Привыкли, нас в этом постоянно убеждают, что спиртное - вред. В любом возрасте. А вот ученые из Калифорнии проанализировали данные исследований, которые проводились в течение почти тридцати лет - с 1984 по 2013 год. Было отобрано примерно полторы тысячи человек, которые принадлежали к высокому или среднему социальному уровню. И что оказалось? Умеренные дозы спиртного положительно сказываются на памяти и других когнитивных способностях мозга. Никаких негативных реакций со стороны иных внутренних органов и систем не обнаружено.

Исследователи утверждают: небольшое количество вина улучшает результаты умственной активности людей, в сравнении с теми, кто предпочитает полностью отказаться от алкоголя. Но внимание: позитивный эффект отмечен только у лиц преклонного возраста! А потому... Прежде чем поднять бокалы, загляните в свой паспорт. Сколько вам лет? Может, вам еще рано вводить в меню алкоголь?

В любом случае людям старше 65 лет рекомендуется не более 2 норм алкоголя в сутки. Переводя сказанное на понятный язык, это значит 2 бутылки по 0,33 л пива, или 2 бокала сухого вина.