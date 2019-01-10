Подводя итоги 2018 года, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал болевой прием в исполнении российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова лучшим.

Организация отметила действия Магомедшарипова в бою против американца Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228 в Далласе, когда россиянин провел прием на колено во втором раунде боя и одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах.

Отметим, что на счету 27-летнего Забита Магомедшарипова всего одно поражение в ММА. В UFC он провел четыре поединка и во всех был лучшим.

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата также сообщает, что лучшим бойцом организации за прошедший год стал Даниэль Кормье. Яир Родригес получил награду за "Лучший нокаут", а Исраэль Адесанья в номинации "Прорыв года". Лучшим поединком был признан бой между Энтони Петтисом и Тони Фергюсоном в рамках UFC 229 - том самом турнире, где Хабиб Нурмагомедов выиграл у Конора Макгрегора.