Ушел в отставку куратор военной миссии США на Ближнем Востоке

Энтони Зинни, отставной американский генерал Корпуса морской пехоты, уходит с поста спецпосланника администрации США по урегулированию ситуации в странах Персидского залива. Об этом сообщило информационное агентство CBS. Американские СМИ отмечают, что генерал не справился со своей миссией.

В задачу Зинни, в частности, входило помирить ряд ближневосточных стран с Катаром. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет в 2017 году разорвали дипломатические и транспортные отношения с Дохой, обвиняя соседа в поддержке терроризма. Катар это обвинение отвергает. И, естественно, все усилия обеих сторон и старания Зинни оказались в тупике.

Однако перед спецпосланником, которого в Персидский залив в августе 2017-го отправил тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, была поставлена и другая, не менее важная задача - продвинуть идею Белого дома о создании в регионе Ближневосточного стратегического альянса. Некого аналога НАТО.

В его состав должны были войти суннитские Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Египет и Иордания. Ну а "покровительство" альянсу должен был обеспечивать Вашингтон. Основной задачей альянса считалось "сдерживание" шиитского Ирана.

Говоря о причинах своей отставки, Энтони Зинни признался, что его миссия оказалась просто невыполнимой. Сгладить противоречия между Катаром и международной коалицией под эгидой Саудовской Аравии не удалось. Да и, как передает CBS, генерал засомневался в готовности региональных держав признать посредническую роль США.

Тем не менее представитель государственного департамента Роберт Палладино на встрече с прессой поблагодарил Зинни за проделанную работу и заверил, что усилия по созданию ближневосточного стратегического альянса будут продолжены. И внешнеполитическое ведомство США, по словам Палладино, открыто для консультаций по этому вопросу.