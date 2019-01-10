Новости

На Ставрополье в ДТП погибли женщина и подросток, четверо ранены 15:54
В каждом литре Ладожского озера нашли микропластик 15:52
Названы самые популярные машины с "автоматом" в России 15:50
ОНФ проследит за распределением пожертвований в Магнитогорске 15:49
В Берлине судят похитителей стокилограммовой золотой монеты 15:33
Спасенного при взрыве магнитогорского подростка выписали из больницы 15:32
Сергей Лукьяненко завершит серию "Дозоров" 15:30
Милонов раскритиковал Шнурова за мат 15:24
Брат Кевина Спейси сравнил его с отцом-педофилом 15:22
Опубликован тизер нового Volkswagen Passat 15:18
Браконьер из Подмосковья заплатит 180 тысяч рублей за убитого оленя 15:10
Какие новинки представит АвтоВАЗ в 2019 году 15:05
Религиозных паломников защитят от нечестных туроператоров 15:00
Специалисты предложили расширить национальный календарь прививок 14:53
Иран запустит два спутника на собственных ракетах-носителях 14:48
В Берлине предложили экспроприировать арендодателей жилья 14:47
Сергей Катырин: Соцпредприятия должны получить поддержку государства 14:40
В России подорожали три модели Nissan 14:40
Крым обеспечен водой до конца 2019 года 14:37
Власти Подмосковья намерены вернуть похищенные 14 млрд рублей 14:36
В Краснодаре в подвале дома нашли замурованный труп мужчины 14:34
Названы самые популярные у туристов города России 14:33
В Венесуэле состоится инаугурация Николаса Мадуро 14:28
В Томске СК выяснит причины гибели пациентки частной клиники 14:27
Эксперты назвали самые популярные в 2018 году автомобили с пробегом 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 15:33
Рубрика: В мире

В Берлине судят похитителей стокилограммовой золотой монеты

Текст: Юрий Ершов
Фото: AP Photo / Marcel Mettelsiefen/dpa Фото: AP Photo / Marcel Mettelsiefen/dpa
Фото: AP Photo / Marcel Mettelsiefen/dpa

В четверг в Берлинском земельном суде начался процесс по делу о краже из знаменитого музея Боде стокилограммовой золотой монеты "Большой кленовый лист" с портретом королевы Елизаветы II. На скамье подсудимых четверо подозреваемых в преступлении.

Фото: Re:Store
Москвич купил новый iPhone за ванну мелких монет

В хорошо подготовленной операции, пишет немецкий еженедельник "Фокус", принимали участие члены большой немецко-арабской семьи Реммо. Среди них 20-летний Ахмед, его 24-летний брат Вайси и их 22-летний кузен Виссам Р. Последний, кстати, будучи работником охранного предприятия, заранее провел соответствующую разведку в музее.

Семья Реммо известна в Германии насильственными преступлениями, грабежами, торговлей наркотиками. По данным полиции, почти 50 процентов членов этой насчитывающей до 500 человек семьи участвуют в организованной преступности. Поэтому полицейские и обратили на нее внимание. И после тщательного расследования пришли к выводу, что на сей раз родственники приложили руку к ограблению музея Боде.

Напомним: само ограбление произошло в ночь на 27 марта 2017 года. Как выяснила полиция, преступники проникли в музей через окно, разбили витрину, за которой хранилась монета, и вывезли ее сначала на тачке, а затем на автомобиле. Дальнейшая судьба монеты пока неизвестна. Эксперты предполагают, что злоумышленники уже смогли переплавить ее в слитки.

Между тем, стоимость отлитого в Канаде и одолженного берлинскому музею "Большого кленового листа", в диаметре составляющего 53 сантиметра, оценивается в 3,75 миллиона евро. Она считается второй в мире по значимости золотой монетой. На первом месте в этом списке отчеканенный в Австралии "Красный кенгуру" весом в 1 тонну. На третьей позиции австрийская монета "Венский филармоникер" весом 31,1 кг.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Студенты смогут получить две отсрочки от армии
Песков рассказал о саммитах по Сирии
ОАК: Санкции США не повлияют на разработку самолета МС-21
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске