В Берлине судят похитителей стокилограммовой золотой монеты

В четверг в Берлинском земельном суде начался процесс по делу о краже из знаменитого музея Боде стокилограммовой золотой монеты "Большой кленовый лист" с портретом королевы Елизаветы II. На скамье подсудимых четверо подозреваемых в преступлении.

В хорошо подготовленной операции, пишет немецкий еженедельник "Фокус", принимали участие члены большой немецко-арабской семьи Реммо. Среди них 20-летний Ахмед, его 24-летний брат Вайси и их 22-летний кузен Виссам Р. Последний, кстати, будучи работником охранного предприятия, заранее провел соответствующую разведку в музее.

Семья Реммо известна в Германии насильственными преступлениями, грабежами, торговлей наркотиками. По данным полиции, почти 50 процентов членов этой насчитывающей до 500 человек семьи участвуют в организованной преступности. Поэтому полицейские и обратили на нее внимание. И после тщательного расследования пришли к выводу, что на сей раз родственники приложили руку к ограблению музея Боде.

Напомним: само ограбление произошло в ночь на 27 марта 2017 года. Как выяснила полиция, преступники проникли в музей через окно, разбили витрину, за которой хранилась монета, и вывезли ее сначала на тачке, а затем на автомобиле. Дальнейшая судьба монеты пока неизвестна. Эксперты предполагают, что злоумышленники уже смогли переплавить ее в слитки.

Между тем, стоимость отлитого в Канаде и одолженного берлинскому музею "Большого кленового листа", в диаметре составляющего 53 сантиметра, оценивается в 3,75 миллиона евро. Она считается второй в мире по значимости золотой монетой. На первом месте в этом списке отчеканенный в Австралии "Красный кенгуру" весом в 1 тонну. На третьей позиции австрийская монета "Венский филармоникер" весом 31,1 кг.