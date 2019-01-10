В Британии кошка испортила редкую картину

На Туманном Альбионе кошка испортила редкое произведение художественного искусства XVII века стоимостью более пяти тысяч фунтов стерлингов. Об этом рассказал британский искусствовед и владелец питомца Бендор Гросвенор.

Эксперт рассказал, что решил удалить с артефакта кисти известного английского портретиста Джона Майкла Райта появившийся конденсат, передает издание The Telegraph. Во время проведения соответствующих процедур его домашнее животное прыгнуло на картину и когтями повредило предмет искусства.

"Когда я отошел, чтобы полюбоваться проделанной мною работой, наш кот прыгнул и приземлился в самый центр картины. Катастрофа", - охарактеризовал случившееся британский искусствовед.

По всей видимости, Бендеру Гросноверу теперь предстоит понести серьезные затраты на реставрацию картины. Впрочем, эксперт оказался человеком с чувством юмора. В своих комментариях он подчеркнул, что кошка, очевидно, не является поклонником произведений художника Джона Райта.