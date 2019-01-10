В ЦАР не исключили размещения российской базы

В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база. Возможность появления объекта на территории государства не исключила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении", - заявила глава ведомства в интервью агентству РИА Новости. Мари Ноэль Койяра уточнила, что для этого потребуется соответствующее решение глав государств.

По ее словам, в августе этого года между странами было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго появился учебный центр, где местные военнослужащие с помощью российских инструкторов постигают азы обращения с оружием и навыки ведения боя.

Напомним, что с декабря 2013 года в ЦАР наблюдается нестабильная обстановка. Около пяти лет назад в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. За время конфликта погибли более шести тысяч человек, до миллиона вынужденно покинули свои жилища.

В августе этого года при участии вооруженных вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека" удалось создать платформу для консультаций по деэскалации и начать процесс по применению сторон.