В Донбассе пропал итальянский журналист

Итальянский фотограф и военный корреспондент Роберто Траван пропал в Донбассе. Об этом проинформировал замначальника управления генпрокуратуры Луганской народной республики Янис Пилавов. При этом он сослался на информацию жительницы Мариуполя, которая сообщила о том, что репортер не появлялся на связи с конца декабря.

По словам женщины, Траван работал в Мариуполе с охранявшими его силовиками. "Однако фотокорреспондент несколько раз жаловался знакомой, что сопровождающие мешают ему работать и не дают снимать то, что он считает нужным", - приводит слова Пилавова РИА Новости.

Целью визита Травана в Донбасс стала подготовка фоторепортажа о военных действиях в регионе. Сообщается, что ранее журналист посещал "горячие точки" в Афганистане, Нагорном Карабахе, Косово и на Украине.

Пилавов уточнил, что генпрокуратура ЛНР проверяет эту информацию. При этом, учитывая обстоятельства, к этой работе привлекли представителей различных органов власти.