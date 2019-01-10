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10.01.2019 22:52
Рубрика: Экономика

В феврале повысится сервисный сбор за визу в Германию

С 4 февраля поменяется оператор визовых центров Германии в России, вместо VFS.Global им станет VisaMetric. Об этом говорится в сообщении на портале германских зарубежных представительств в России.

Фото: depositphotos.com
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Компания планирует открыть визовые центры в тех же 20 российских городах, где и сейчас возможно подать документы для получения немецкой визы. VFS.Global продолжит оказывать услуги в обычном режиме до конца января, уточняется в релизе.

При этом в разделе "Часто задаваемые вопросы" указывается, что с 4 февраля сервисный сбор за прием заявления на получение визы составит 20,4 евро. Ранее его величина составляла 20,35 евро при подаче документов со снятием отпечатков пальцев и 18,85 евро без их снятия.

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