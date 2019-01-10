Первый в календарном году этап Кубка мира по биатлону стартовал 10 января в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой.

Быстрее всех дистанцию в 7,5 километра преодолела итальянка Лиза Виттоцци - 22.34,6. Второе место досталось представительнице Франции Анаис Шевалье, которая уступила победительнице 5,3 секунды. Третья строчка пьедестала - за шведкой Ханной Эберг, чей результат на 15 секунд хуже. Никто из призеров не позволил себе промахов на огневом рубеже.

Россиянки в итоговом протоколе расположились довольно далеко. Лучший результат показала Светлана Миронова. Она не закрыла две мишени, уступила Виттоцци 57,5 секунды и стала 17-й. Евгения Павлова с одним промахом была хуже ходом, поэтому она - 22-я с отставанием в 1 минуту и 6 секунд. Опытные Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых расположились в конце тридцатки лучших - 28-е и 29-е места соответственно. Этап продолжится 11 января спринтом у мужчин. В программе выходных - пасьют и эстафеты.