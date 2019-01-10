В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ

Министерство экономического развития и торговли Украины выступило с рекомендациями прекратить действие соглашений с СНГ, которые касаются экономической сферы. Для чего киевские власти задумали такой шаг, объяснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

О предложении заявил первый вице-премьер, глава украинского МЭРТ Степан Кубив. Рекомендации, по его словам, переданы в МИД.

Среди договоренностей, подлежащих остановке, соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. По словам министра, с учетом нынешней ситуации "положения и идеи, заложенные в соглашение, не соответствуют фактическому состоянию дел".

Это делается для того, чтобы преемники президента Петра Порошенко "не смогли, как бы они того ни хотели, восстановить прежний объем отношений", объяснил Затулин в комментарии RT.

- Такое желание Украины связано с общим курсом страны, который уже был объявлен официально и обостряется в преддверии будущих выборов, - считает парламентарий.

Он отметил, что нынешняя власть Украины действует в духе "после нас хоть потоп", поскольку по всем признакам перспектива переизбрания Порошенко очень сомнительна.

Вся эта деятельность идет вразрез с потребностями самой экономики Украины, заключил Затулин.