В Испании человек погиб в результате крушения небольшого самолета

В Испании разбился небольшой самолет. Инцидент произошел в среду, в автономном сообществе Страна басков. Связь с самолетом, на борту которого находились два человека, была потеряна в 15.30 мск.

Спустя несколько часов полиция обнаружила обломки самолета в районе горы Эрнио, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Europa Press.

Удалось обнаружить тело одного из двух членов экипажа. Судьба еще одного остается неизвестной, его поиски продолжаются. Специалисты устанавливают причины крушения самолета.